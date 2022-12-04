مشاهدة مباراة انجلترا والسنغال يلا كورة مباشر اليوم الاحد | كأس العالم قطر كورة اون لاين

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الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يستضيف ملعب ” استاد البيت ” مباراة قوية في الأدوار الإقصائية في كأس العالم بين كلا من منتخب انجلترا ونظيره منتخب السنغال، اليوم الأحد الموافق 4 ديسمبر 2022.

وذلك في إطار مباريات دور الـ 16 من بطولة كأس العالم قطر 2022.

مشاهدة مباراة انجلترا والسنغال اليوم

وسوف نستعرض لكم في هذه المقالة موعد مباراة انجلترا والسنغال، والقنوات الناقلة لمباراة انجلترا والسنغال والمعلق وملعب المباراة، وطريق الصعود.

صعد المنتخب انجلترا بعد تصدره لمجموعته برصيد 7 نقاط بعد الفوز على ويلز وايران، والتعادل مع أمريكا.

بينما صعد منتخب السنغال بعد حلوله في المركز الثاني في مجموعته برصيد 6، بعد الفوز على قطر والاكوادور، والهزيمة من هولندا.

لمشاهدة البث المباشر الآن “انجلترا والسنغال” اضغط هنا 

موعد مباراة انجلترا والسنغال

بينما تقام مباراة منتخب انجلترا ضد نظيره منتخب السنغال ضمن مباريات دور الـ 16 من بطولة كأس العالم قطر 2022، اليوم الأحد الموافق 4 ديسمبر 2022.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 8:00 بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

بينما تنطلق في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت مصر والسودان وليبيا.

وفي الساعة 10:00 مساءً بتوقيت قطر والسعودية والكويت والبحرين وفلسطين والعراق.

بينما تنطلق في تمام الساعة 11:00 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان. 

القنوات الناقلة لمباراة انجلترا والسنغال

بينما تنقل لكم مباريات بطولة كأس العالم مجموعة قنوات بي ان سبورت وقنوات الكأس الناقل الحصري لمونديال قطر 2022 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويمكنكم مشاهدة بث مباشر مباراة انجلترا والسنغال في إطار مباريات دور الـ 16 من بطولة كأس العالم عبر القنوات التالية:

  • beIN sport Max2
  • الكأس اكسترا 2

معلق مباراه انجلترا والسنغال بث مباشر 

أعلنت إدارة قناة بي ان سبورت عن تعيين المعلق عامر الخوذيري (Max) للتعليق على أحداث مباراة منتخب انجلترا ضد منتخب السنغال اليوم. 

بينما أعلنت إدارة قنوات الكأس الرياضية عن تعيين المعلق سمير المعيرفي للتعليق على أحداث المباراة.

ملعب مباراه انجلترا والسنغال

بينما تقام مباراة منتخب انجلترا ضد منتخب السنغال في إطار مباريات دور الـ 16 من مونديال قطر 2022، على ارضية ملعب استاد البيت.

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