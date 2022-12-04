مشاهدة مباراة إنجلترا والسنغال بث مباشر كورة لايف | كورة اون لاين السنغال لايف كأس العالم 2022

يلتقي منتخب إنجلترا نظيره منتخب السنغال في مباراة اليوم الاحد، في مباراة الدور الـ16 من كأس العالم 2022، وسوف تقام مباراة اليوم علي ارضية ستاد البيت بقطر مستضيفة كأس العالم 2022، حيث سيسعي منتخب إنجلترا ومنتخب السنغال إلى تقديم افضل اداء ليتمكنا من التأهل إلى الدور التالي من البطولة.

يلتقي المنتخب الإنجليزي ضد السنغال في مواجهة اليوم، ضمن مباريات الجولة الـ16 في مونديال قطر التي أقيمت في قطر، وفي الجولة الثالثة لكأس العالم، فازت إنجلترا على ويلز، وانتهت المباراة بفوز إنجلترا بـ ثلاثة أهداف سجلها ماركوس راشفورد وفيل فودين دون أي شيء، وفي الجولة الثانية من المونديال تعادلت إنجلترا أمام الولايات المتحدة الأمريكية، وانتهت المباراة بالتعادل دون أهداف.

في الجولة الأولى من المونديال، هزمت إنجلترا إيران، وانتهت المباراة بفوز إنجلترا بستة أهداف سجلها جود بيلينجهام بوكايو ساكا ورحيم سترلينج وماركوس راشفورد وجاك غريليش مقابل هدفين سجلهما مهدي ترمي، واحتلت إنجلترا المركز الأول في ترتيب المجموعة D برصيد 7 نقاط تم جمعها بعد خوضه ثلاث مباريات في دور المجموعات بكأس العالم، تمكن المنتخب الوطني من تحقيق الفوز في مباراتين وتعادل في مباراة واحدة. وتقام مباراة اليوم على أرض استاد البيت في قطر.

تلتقي السنغال مع إنجلترا اليوم، ضمن دور الـ16 لكأس العالم في قطر، وفي الدور الثالث لكأس العالم تمكنت السنغال من هزيمة الإكوادور، وانتهت المباراة بفوز السنغال بهدفين سجلهما الإسماعيلية. سار وخالدو كوليبالي ضد هدف. سجل واحد من قبل مويسيس كايسيدو، وفي الجولة الثانية من المونديال، فازت السنغال على قطر، وانتهت المباراة بفوز السنغال بثلاثة أهداف سجلها بولاي ديا، فامارا ديديو والشيخ أحمدو بمبا، مقابل هدف واحد سجله محمد. واحتلت السنغال مونتاري المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط جمعها الفريق بعد خوضه ثلاث مباريات في دور المجموعات، واستطاع الفوز بمبارتين وتعادل في مباراة واحدة.