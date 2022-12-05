وزير التموين: توريد 310 آلاف طن أرز شعير حتى الآن.. والمستهدف 1.5 مليون طن

الاقتصاد
وزارة التموين والتجارة
وزارة التموين والتجارة الداخلية

كشف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن استلام 310 آلاف طن أرز شعير من الفلاحين، حتى الآن. 

 

وقال وزير التموين، على هامش  افتتاح الدورة السابعة لمعرض “فود افريكا”، اليوم الاثنين، إنه من المستهدف استلام 1.5 مليون طن أرز شعير من الفلاحين خلال الموسم الحالي، مقررًا مد المهلة المحددة لحائزي الأرز الشعير والأرز الأبيض حتى الأحد الموافق 25 ديسمبر الجاري.

 

وتابع المصيلحي، أن الوزارة تبحث طرح سلع جديدة بخلاف القمح عبر البورصة السلعية شريطة أن يكون للوزارة باع فيها ويتوافر بها مخزونات كبيرة تسمح بالتداول.

 

أوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه على السادة المزارعين وأصحاب الحيازات الزراعية المنزرعة أرز ولا تجاوز فدان، فإنه: 

أصدر  الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا وزاريًا رقم 179 لسنة 2022 بأن يكون توريد الأرز الشعير المنتج محليًا عن موسم حصاد 2022 لجهات التسويق بالنسبة للمساحة المنزرعة أرز التي لا تجاوز فدان من واقع الحيازة الزراعية اختياريًا.

وأوضحت التموين، في بيان لها، اليوم، أنه يجب علي كل من يملك محصولًا من الارز الشعير المنتج محليا عن موسم حصاد 2022 ان يسلم لجهات التسويق جزءًا من المحصول بواقع (طن) عن كل فدان وذلك بناء على المساحة المنزرعة أرز وتزيد عن فدان، وبالنسبة للمساحة المنزرعة أرز ولا تجاوز فدان يكون التوريد اختياريًا.

 

وأكدت الوزارة، على أن القرار يأتي في  استهداف الحصول علي الكميات المطلوبة لتحقيق الوفرة والإتاحة اللازمة وزيادة المعروض من هذه السلعة الإستراتيجية بكميات وأسعار عادله في المنظومة التموينية وللأسواق الحره طوال العام.

 

 

أبرز قرارات وزير التموين بخصوص من توريد الأرز اليوم

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