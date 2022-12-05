تراجع الأسهم الأوروبية وسط مخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي

الاقتصاد
بوابة الفجر

هبطت الأسهم الأوروبية، اليوم، في تعاملات شابها الحذر قبل نشر بيانات عن النشاط التجاري وسط مخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي.

وسجلت الأسهم مكاسب لسابع أسبوع على التوالي يوم الجمعة مدعومة بتخفيف الصين قيود "كورونا" في أعقاب احتجاجات على سياسة "صفر كوفيد" الصارمة في البلاد وتراجع المخاوف بشأن رفع أسعار الفائدة.

وبحسب "رويترز"، هبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 في المائة صباح اليوم، مع تسجيل أسهم شركات التكنولوجيا والأسهم الصناعية أكبر هبوط على المؤشر.

ومن المتوقع أن يتم نشر الأرقام النهائية لمؤشر مديري المشتريات بقطاع الخدمات في الساعة التاسعة صباحا بتوقيت جرينتش ومن المرجح أن تظهر استمرار تباطؤ النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو في نوفمبر.

في الوقت نفسه، ارتفعت أسهم مجموعة فودافون البريطانية لتشغيل الهواتف المحمولة 1.6 في المائة في التعاملات المبكرة.

وكانت الشركة قد قالت إن الرئيس التنفيذي نيك ريد سيتنحى في نهاية هذا العام وسيحل محله على أساس مؤقت المديرة المالية مارجريتا ديلا فالي.

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