"الاسطورة" مشاهدة مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية بث مباشر يلا شوت اليوم 05-12-2022 كأس العالم 2022

مشاهدة مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية بث مباشر يلا شوت يواجه المنتخب البرازيلي، اليوم الاثنين، 5 ديسمبر 2022، كوريا الجنوبية في الجولة السادسة عشرة من مونديال قطر 2022. وتأهل المنتخب البرازيلي للدور بعد فوزه في مباراتين وخسارة واحدة في مباريات دور المجموعات بالبطولة.. ومن المقرر أن تقام المباراة المقبلة بين البرازيل وكوريا الجنوبية على ملعب 974 في قطر، وقد تكون مواجهة حاسمة في البطولة. أظهر كلا الفريقين قوتهما طوال البطولة، لذا فهي تعد بأن تكون مباراة مثيرة بين فريقين قويين. مع رغبة الفريقين في الوصول إلى ربع نهائي البطولة،

توقيت مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية في كأس العالم 2022؟

موعد مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية في كأس العالم 2022 هو يوم الإثنين الموافق 5 ديسمبر، بملعب 974.وستبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية وقطر، التاسعة مساءً بتوقيت مصر.

التشكيل المتوقع لمنتخب البرازيل ضد كوريا الجنوبية في كأس العالم 2022

صُدم المدرب تيتي بإصابة الثنائي غابرييل جيسوس وأليكس تيليس، وابتعادهما عن منتخب البرازيل حتى نهاية كأس العالم، وذلك حسبما أكدت تقارير من الصحف البرازيلية.

تشكيل البرازيل: 4-2-3-1

دانيلو، تياغو سيلفا، ماركينيوس، إيدير ميليتاو

فريد، كاسميرو

رافينيا، رودريغو، فينيسيوس جونيور

ريتشارلسون أليسون بيكر

تشكيل كوريا الجنوبية المتوقع ضد البرازيل في كأس العالم 2022

في الوقت الذي تكثر فيه الإصابات في منتخب البرازيل، لا يُعاني منتخب كوريا الجنوبية من أي إصابة، وسينتهج البرتغالي باولو بينتو على الأرجح نفس النهج الذي اتبعه أمام بلاده، البرتغال، في آخر مباريات دور المجموعات.

تشكيل كوريا الجنوبية: 4-3-3

كيم سيونغ،لي جي سونغ، تشو غوي سونغ، هيونغ مين سون كيم مون، كوون كيونغ وان، كيم مين جاي، كيم جين سو

هوانغ إن بيوم، يونغ وو، لي كانغ إن