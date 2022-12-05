مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية كورة لايف || في العارضة مباراة البرازيل الشوط الأول

يتطلع عشاق جولة الساحرة وجماهير كرة القدم العالمية إلى المباراة القادمة التي ستجمع منتخب البرازيل ضد نظيره الكوري الجنوبي في إطار منافسات المونديال التي تقام حاليًا في دولة قطر حتى 18 ديسمبر..

موعد مباراة البرازيل أمام كوريا الجنوبية

ستنطلق مباراة المنتخب البرازيلي أمام نظيره الكوري الجنوبي اليوم الأثنين الموافق 5 ديسمبر الجاري في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية ضمن مباريات ثمن نهائي بطولة كأس العالم 2022.

القنوات الناقلة لمباراة البرازيل وكوريا الجنوبية

ستبث المباراة عبر قنوات بي إن سبورتس وقنوات الكأس القطرية

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تشكيل البرازيل المتوقع أمام كوريا الجنوبية

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أليكس ساندرو، تياجو سيلفا، ماركينيوس، إيدير ميليتاو.

خط الوسط: فريد، كاسيميرو، لوكاس باكيتا.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، ريتشارليسون، نيمار دا سيلفا.

التشكيل المتوقع لكوريا الجنوبية أمام البرازيل

حراسة المرمى: كيم سيونج جيو.

خط الدفاع: كيم مون هوان، كيم يونج جون، كيم مين جاي، كيم جين سو.

خط الوسط: جونج وو يونج، هوانج إن بيوم، لي جاي سونج.

خط الهجوم: تشانج هون كون، سون هيونج مين، سونج تشو.