KORA ON LINE بث مباشر مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية||لايف البرازيل رابط مجاني بين سبورت يوتيوب

مشاهدة مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية من المقرر أن تواجه البرازيل وكوريا الجنوبية في دور الـ16 لكأس العالم لكرة القدم 2022 يوم الاثنين 5 ديسمبر الساعة 7 مساءً بتوقيت جرينتش.

بث مباشر مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية

تتطلع البرازيل إلى الإدلاء ببيان من خلال التقدم إلى كوريا الجنوبية، بينما تأمل كوريا الجنوبية في استخدام دفاعها النجمي لخنق هجوم البرازيل. يراقب المشجعون حول العالم بترقب بينما يستعد هذان الفريقان لإحدى أكثر المباريات إثارة في البطولة!

وسيستضيف الملعب 974 مباراة قوية بين منتخبي البرازيل وكوريا الجنوبية، مساء الاثنين 5 ديسمبر، في إطار دور الـ16 لكأس العالم قطر 2022.

رابط مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية

وكان المنتخب البرازيلي قد تأهل لهذا الدور بعد أن تصدّر ترتيب المجموعة السابعة في دور المجموعات بـ 6 نقاط، مساوية لسويسرا وصيفة المركز الثاني، بينما احتلت كوريا الجنوبية المركز الثامن من المجموعة H.

يستعد المنتخب البرازيلي لهذه المباراة بكل قوة ومعنويات عالية، حيث يأمل في تحقيق النصر من أجل اقتناص تذكرة الدور المقبل لمواصلة الطريق الصحيح نحو صراع اللقب.

أما بالنسبة للمنتخب الكوري فهو يدرك صعوبة المهمة ولكنه استحق واستحق هذا الدور وبدأ يستعد بشكل جيد للمباراة القوية ليحاول القتال بضراوة للظهور بطريقة مميزة لإقصاء الخصم من العالم. كوب.