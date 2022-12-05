مباراة البرازيل بث مباشر دون تقطيع | مشاهدة مباراة البرازيل ضد كوريا الجنوبية بث مباشر اليوم يلا لايف

بث مباشر مباراة البرازيل ضد كوريا الجنوبية في مباراة ضمن مباريات الجولة التأهيلية لمونديال قطر 2022، ويبحث المنتخب البرازيلي الملقب بسامبا عن الفوز والمرور إلى ربع نهائي البطولة، وملعب 974 استقبال أحداث هذه المباراة القادمة، وستكون مدرجات الملعب مليئة بالجماهير لمتابعة أحداث هذه المباراة المهمة لكلا الفريقين، سيتم بث مباراة البرازيل على الهواء مباشرة.

مباراة البرازيل وكوريا بث مباشر

استطاع منتخب كوريا الجنوبية التأهل إلى دور الستة عشر بعد أن احتل المركز الثاني في المجموعة الأخيرة برصيد 4 نقاط، والتي جاءت بعد تعادله سلبًا أمام أوروجواي في الجولة الأولى، وتغلبه على المنتخب البرتغالي بهدفين مقابل هدف واحد. في الجولة الثالثة، بينما تلقى المنتخب الكوري في الجولة الثانية هزيمة أمام المنتخب الغاني بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مباراة شهدت متعة وإثارة طوال دقائق المباراة.

بث مباشر البرازيل وكوريا الجنوبية يلا شوت

لعبة البرازيل مباشر، اعلن الاتحاد الدولي FIFA عن اقامة هذه المباراة على ستاد البيت، وسيعلن الحكم عن ضربة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت قطر والسعودية ونعرض لكم الآن موعد انطلاق احداث هذه المباراة المرتقبة بتوقيت بعض الدول الأخرى:

• 10:00 مساءً بتوقيت السعودية

• 9:00 مساءً بتوقيت مصر

• 10:00 مساءً بتوقيت العراق

• 10:00 مساءً بتوقيت فلسطين

• 10:00 مساءً بتوقيت سوريا

• 8:00 مساءً بتوقيت تونس

• 8:00 مساءً بتوقيت المغرب

• 8:00 مساءً بتوقيت الجزائر

• 10:00 مساءً بتوقيت اليمن

• 10:00 مساءً بتوقيت لبنان

• 9:00 مساءً بتوقيت السودان

• 9:00 مساءً بتوقيت ليبيا

• 10:00 مساءً بتوقيت قطر

• 10:00 مساءً بتوقيت الاردن

• 10:00 مساءً بتوقيت الكويت

• 10:00 مساءً بتوقيت البحرين

• 11:00 مساءً بتوقيت الإمارات

• 11:00 مساءً بتوقيت سلطنة عمان

• 7:00 مساءً بتوقيت موريتانيا

• 10:00 مساءً بتوقيت جزر القمر

• 10:00 مساءً بتوقيت الصومال

• 10:00 مساءً بتوقيت جيبوتي

• 7:00 مساءً بتوقيت غرينيتش GMT.