عاجل.. انخفاض 7 آلاف جنيه في أسعار علف الصويا بعد الإفراج الجمركي عن كميات جديدة

سجلت أسعار علف الصويا تراجعا فى الأسعار بقيمة تتراوح ما بين 6 -7 الاف جنيه لطن الصويا، وسجل سعر الطن 27 الف جنيه بدلا من 34 ألف جنيه للطن وذلك بعد الافراج الجمركي عن كميات جديدة من الأعلاف.

وتوقعت مصادر تراجع جديد فى الاسعار خلال الأيام القادمة مع الإفراج عن كميات جديدة وزيادة المعروض بالسوق، مؤكدة على التزام المصانع بخفض الأسعار مع الافراج عن كميات جديدة تلبي احتياجات السوق وتساهم فى زيادة المعروض.



وتمثل بذرة الصويا 30% م مكونات الاعلاف، ويتم إعادة التصنيع والتشغيل لبذرة الصويا لتكون منتج نهائي بتكلفة تتراوح ما بين 2 – 3 الاف جنيه، وهى تمثل عبء كبير على المنتجين والمستوردين.

رئيس الوزراء يتابع توافر الاعلاف بالأسواق:



ويذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعا، أمس؛ لمتابعة آليات توفير الأعلاف اللازمة لقطاع صناعة الدواجن، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، واللواء حسام نجيدة، نائب رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، والدكتور أيمن حسام، رئيس جهاز حماية المستهلك، وأصحاب المصانع ورؤساء مجالس إدارات الشركات المُورِدة لـ "فول الصويا" و"الذرة" ومكونات الأعلاف.



كما تناول أصحاب المصانع ورؤساء مجالس إدارات الشركات المُورِدة لـ "فول الصويا" و"الذرة" ومكونات الأعلاف، التحديات التى تواجههم فى هذه المرحلة، والجهود المبذولة للتعامل معها، وفى هذا الصدد، أشار رئيس الوزراء إلى أن الظروف العالمية شديدة الصعوبة، قائلًا:" سنتعاون معًا حتى تمر هذه الأزمة"

وأكد رئيس الوزراء على حرص الدولة بمختلف أجهزتها على دعم مختلف الصناعات، وتقديم المزيد من التيسيرات والمحفزات لنموها، منوهًا إلى أهمية سرعة التوافق على أسعار مناسبة وعادلة لسلعتى "فول الصويا"، و"الذرة"، والأعلاف بوجه عام.

الحفاظ على صناعة الدواجن:



وأضاف رئيس الوزراء: ما يهمنا هو الحفاظ على صناعة مهمة كصناعة الدواجن، نظرًا لكونها توفر احتياجات المواطنين من هذه السلع الضرورية، فضلا عن دورها كذلك فى توفير المزيد من فرص العمل، مجددا التأكيد على الدعم المستمر للقطاع الخاص الذي يعمل بهذه المنظومة المتكامل لصناعة الدواجن.

وتناول محافظ البنك المركزي المصري، خلال الاجتماع، مختلف جهود دعم صناعة الدواجن، وكذا آليات التعامل مع رؤساء ومجالس إدارات الشركات والمصانع المُورِدة لـ "فول الصويا" و"الذرة" ومكونات الأعلاف، وصولًا لتيسير مختلف الإجراءات المتعلقة بهذه الصناعة المهمة، والسعى لتجاوز أى تحديات أو معوقات.

وخلال الاجتماع، أشار وزير الزراعة إلى ما تم عقده من اجتماعات مع مسئولى قطاع صناعة الدواجن، لبحث الحلول الفورية لما يواجههم من تحديات، نظرا لأهمية هذه الصناعة، ودورها فى تلبية احتياجات المواطنين، وكذا حجم الاستثمارات التى يحظى به هذا القطاع.



ولفت وزير الزراعة، خلال الاجتماع، إلى أن إجمالي كميات "فول الصويا"، و"الذرة" المفرج عنها من الموانئ المصرية خلال الفترة من 16 أكتوبر2022 حتى 1 ديسمبر الحالي وصلت إلى 960 ألف طن، مستعرضًا عددًا من المقترحات والتوصيات التى من شأنها أن تسهم فى توفير المزيد من كميات "فول الصويا"، و"الذرة" اللازمة لصناعة الدواجن.