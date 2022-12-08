السيسى يتوجه إلى السعودية  للمشاركة فى القمة العربية الصينية الأولى

بيان رسمي

يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم، إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة فى القمة العربية الصينية الأولى، والتى ستعقد بالعاصمة الرياض.

وصرح المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى، بأن مشاركة الرئيس فى القمة العربية الصينية تأتى فى إطار حرص مصر على تدعيم وتطوير أواصر العلاقات التاريخية المتميزة بين الدول العربية والصين، فضلًا عن المساهمة بفعالية فى جهود تعزيز آليات العمل المشترك لتحقيق المصالح المشتركة، حيث تهدف القمة إلى البناء على الحوار السياسى الممتد بين الجانبين، إلى جانب التشاور والتنسيق بشأن سبل تعظيم آفاق التعاون المتبادل على الصعيدين الاقتصادى والتنموى، إلى جانب بحث مساعى الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمى والدولى.

وأضاف المتحدث الرسمى أن برنامج الرئيس يتضمن أيضًا عقد عدد من اللقاءات الثنائية مع القادة المشاركين فى قمة الرياض من أجل التباحث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وكذا مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.