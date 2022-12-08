البورصة تربح 5.5 مليار جنيه والدولار يستقر نهاية تعاملات الاسبوع

واصلت البورصة المصرية تعاملاتها الايجابية خلال تعاملات هذا الاسبوع وسط انتعاشة في أحجام وقيم التداولات، ليربح راسمال السوقي نحو 5.5 مليار جنيه نهاية تعاملات اليوم.

وارتفع مؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 14838 نقطة،كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 2728 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 4019 نقطة.

وبلغ إجمالي قيم التداولات على الاسهم 2.7 مليار جنيه بالتداول على972 مليون سهم من خلال تنفيذ 91 الف عملية.

وتصدر اسهم قناة السويس لتزطين التكنولوجيا قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا بنسبة 19% ليصل إلى 42 جنيه للسهم، بينما كان الاكثر تراجعا سهم جراند انفستمنت بنحو 10% إلى 10.89 جنيه.

استقرار اسعار الدولار نهاية الاسبوع:

وعلى صعيد اسعار الدولار فقد إنه ي تعاملات اليوم على استقرار عن24.58 جنيه للشراء و24.66 جنيه للبيع بالبنك المركزي.

واستقر سعر الدولار في البنك الاهلي وبنك مصر عند 24.54 جنيه للشراء و24.59 جنيه للبيع.

واستقر الدولار بالبنك التجاري الدولي عند 24.58 جنيه للشراء و24.64 جنيه للبيع