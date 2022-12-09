روابط يلا شوت.. مشاهدة مباراة الارجنتين وهولندا بث مباشر اليوم | كورة لايف مباراة الارجنتين ضد هولندا الان فى كأس العالم

الساعة التاسعة بالتوقيت المحلي للقاهرة، الساعة العاشرة بتوقيت السعودية، ستاد لوسيل، بث مباشر هذا الموسم، مشاهدة الأرجنتين ضد هولندا، وصافرة مباراة هولندا والأرجنتين - نهائي كأس العالم 2022.

عندما تلتقي الأرجنتين بهولندا بث مباشر مباراة مضمونة ستخرج وتستمتع بما ستكون واحدة من أقوى المباريات في البطولة من الناحية الفنية عندما تصطدم التانغو بطواحين الهواء الهولندية دافع الاثنين وسيكون الطموح كبير جدا نفس الشيء، فإن احتمالات وفرص الوصول إلى نصف النهائي ستكون قريبة إلى حد ما، لذا فإن كل مؤشر يشير إلى أننا نستمتع بلعبة نأمل أن ترقى إلى مستوى التوقعات، Yalla Shoot.

لمشاهدة البث المباشر الآن “الأرجنتين وهولندا” اضغط هنا

تعيش الأرجنتين وهولندا في المونديال، وتواصل الأرجنتين طريقها الصعب في مونديال قطر، ولسوء الحظ بالنسبة له، فإن طريقه ليس "وردي" حيث يخرج من تحدٍ تلو الآخر بالتعادل ضد مصالحه، كما هو الحال اليوم. ستواجه الأرجنتين تحديًا خاصًا أمام هولندا وستكون مهمة صعبة لإيقاف طموحات المنتخب الهولندي، أحد أفضل نسخ المنتخب الهولندي حتى الآن.

ونجح منتخب الأرجنتين ورفاق الأسطورة ليونيل ميسي، في الوصول إلى دور ربع نهائي كأس العالم، بعد الفوز على أستراليا، بدور الـ16 بالمونديال، بهدفين مقابل واحد.

وفي المقابل، حجز منتخب هولندا الملقب بـ "الطواحين"، الوصول إلى دور ربع نهائي بعد الفوز على الولايات المتحدة الأمريكية، بثلاثة أهداف مقابل واحد، بدور الـ16 في كأس العالم 2022.

هولندا Vs الأرجنتين.

البطولة: كأس العالم 2022 (ربع نهائي).

القنوات الناقلة: beIN Max 1.

الملعب: 1484 (أرضية ).

المعلق: غير معروف.



موعد المباراة:

10:00 مساءًا بتوقيت السعودية.

9:00 مساءًا بتوقيت مصر.

10:00 مساءًا بتوقيت فلسطين.

10:00 مساءًا بتوقيت الأردن.

10:00 مساءًا بتوقيت سوريا.

10:00 مساءًا بتوقيت لبنان.

10:00 مساءًا بتوقيت العراق.

9:00 مساءًا بتوقيت السودان.

10:00 مساءًا بتوقيت اليمن.

9:00 مساءًا بتوقيت ليبيا.

8:00 مساءًا بتوقيت تونس.

8:00 مساءًا بتوقيت الجزائر.

7:00 مساءًا بتوقيت المغرب.

11:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.

10:00 مساءًا بتوقيت البحرين.