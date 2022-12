yalla shoot.. بث مباشر الارجنتين وهولندا يلا شوت yalla shoot|| مشاهدة مباراة الارجنتين وهولندا بث مباشر اليوم يلا شوت في كأس العالم

Live Streaming Argentina vs Netherlands Now Argentina vs Netherlands يقدم لك موقع Sports Index الإلكتروني مشاهدة مباراة الأرجنتين وهولندا، وهي مباراة ساخنة ستجمع بين الاثنين في اليوم الأول من مباراة ربع نهائي كأس العالم 2022، وعد الليلة لقمة قديمة، تجمع بين البث المباشر يلا شوت بين الأرجنتين وهولندا، وهي مباراة مماثلة للنهائيات المبكرة للنسخة الحالية من كأس العالم في قطر.

من يفوز سنعتبره بطلًا خاصًا وسنخصصه له بسبب الجهد الكبير الذي سيبذله لاعبوه. من المتوقع أن يتم تحديد لقب كأس العالم بشكل كبير من خلال هذه المباراة. هولندا.

ولعب الفريقان ضد بعضهما البعض 5 مرات في المونديال، وفاز المنتخب الأرجنتيني مرتين، الأولى في دور المجموعات عام 1998، والثانية في ربع النهائي عام 1998، وتعادل مرة واحدة.

فريق تانجو الأرجنتيني يستعد لهذه المعركة القوية بدرجة عالية من التركيز والروح المعنوية العالية. إنهم يريدون الفوز ومواصلة المنافسة على البطولة، لكن هذا الأمر يعلم أيضًا أنها لن تكون سلسة، لذا ميسي ورفاقه الليلة سوف نقاتل للوصول إلى الفاينال فور.

هولندا Vs الأرجنتين.

البطولة: كأس العالم 2022 (ربع نهائي).

القنوات الناقلة: beIN Max 1.

الملعب: 1484 (أرضية ).

المعلق: غير معروف.



موعد المباراة:

10:00 مساءًا بتوقيت السعودية.

9:00 مساءًا بتوقيت مصر.

10:00 مساءًا بتوقيت فلسطين.

10:00 مساءًا بتوقيت الأردن.

10:00 مساءًا بتوقيت سوريا.

10:00 مساءًا بتوقيت لبنان.

10:00 مساءًا بتوقيت العراق.

9:00 مساءًا بتوقيت السودان.

10:00 مساءًا بتوقيت اليمن.

9:00 مساءًا بتوقيت ليبيا.

8:00 مساءًا بتوقيت تونس.

8:00 مساءًا بتوقيت الجزائر.

7:00 مساءًا بتوقيت المغرب.

11:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.

10:00 مساءًا بتوقيت البحرين.