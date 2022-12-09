KOORA LIVE TV كورة لايف مباراة الارجنتين وهولندا بث مباشر koora live شاهد المباراه الان مجانا بعدة جودات

بث مباشر مباراة الارجنتين وهولندا، ضمن منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس العالم قطر 2022. ويبحث الكثير من عشاق الكرة في كل مكان حول العالم عن بث مباشر مباراة الارجنتين وهولندا في كأس العالم.

ويلتقي المنتخب الأرجنتيني مع نظيره الهولندي اليوم الجمعة في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت مصر والساعة 10:00 بتوقيت السعودية.

يستعد المنتخب الهولندي لمواجهة فريق التانجو، وعلى الرغم من قرب مستوى الفريقين بميزة نسبية للأرجنتين، والتي تعتمد على هجومهم على ليونيل ميسي، إلا أن المطاحن الهولندية قدمت أداءً مميزًا منذ بداية الموسم. المسابقة.

تدخل الأرجنتين المباراة لأول مرة، وتلعب بخمسة لاعبين دفاعيين، بمشاركة لاعب مانشستر يونايتد مارتينيز، ومن ناحية أخرى يلعب المنتخب الهولندي بخمسة مدافعين. شاهد مباراة الأرجنتين وهولندا في ربع نهائي كأس العالم.

والتقى منتخبي الارجنتين وهولندا في بطولة كأس العالم في النسخات الماضية خمسة مرات، حيث قد فاز المنتخب الهولندي مرتين، وعلى الجانب الاخر فقد فاز الارجنتين في مبارتين ايضا، وتعادل المنتخبين في مباراة وحيد، وينتظر الجميع مباراة اليوم التي تعد السادسة في النهائيات بين المنتخبين، ويدخل المنتخب الارجنتيني مباراة اليوم معتمدا على التشكيل التالي:

في حراسة المرمى: مارتينيز.

في خط الدفاع: مولينا، روميرو، أوتاميندي، أكونا.

في خط الوسط: إينزو، دي بول، أليستير.

في خط الهجوم: ميسي، ألفاريز، لاوتأرو مارتينيز.