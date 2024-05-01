القوات المسلحة تفتتح نادي وفندق "جويل" أسيوط بعد انتهاء أعمال تطويره

افتتحت إدارة نوادى وفنادق القوات المسلحة نادى وفندق "جويل" أسيوط بعد انتهاء أعمال التطوير الشامل لكافة المنشآت والمناطق الترفيهية والخدمية لتقديم أرقى مستويات الخدمة الاجتماعية والثقافية والرياضية والترفيهية للعسكريين والمدنيين على حد سواء.

يتضمن نادى وفندق "جويل" أسيوط المنشأ على مساحة 14 فدان فندق بطاقة 26 فرفة وجناح فندقى

ومنطقة المتنزهات ومنطقة للألعاب الترفيهية والكافتيريات وعدد من الملاعب الرياضية وحمام سباحة بالإضافة إلى صالة للألعاب الرياضية مزودة بأحدث الأجهزة الرياضية والساونا، فضلا ًعن تميزه بالموقع الجغرافى والإطلالة الساحرة على ضفاف النيل.

وقد روعى فى منظومة تطوير "جويل" أسيوط اتباع أحدث المعايير الهندسية والفندقية، بما يمكنها من

توفير كافة الخدمات بأحدث معايير الجودة العالمية، وذلك فى إطار الدعم المستمر الذى توليه القوات المسلحة لتعظيم دور مؤسساتها الخدمية لتقديم خدمة مجتمعية متميزة من خلال صروحها الفندقية العريقة بمختلف محافظات الجمهورية.

حضر مراسم الافتتاح اللواء أ ح محرز عبدالوهاب محرز مساعد وزير الدفاع ومدير إدارة نوادى وفنادق القوات المسلحة واللواء عصام سعد محافظ أسيوط وعدد من قادة القوات المسلحة.