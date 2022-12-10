موعد مباراة المغرب والبرتغال في كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة والمعلق

المغرب والبرتغال، عشاق الساحرة المستديرة والكرة العربية على موعد اليوم السبت، مع مواجهات نارية مرتقبة في الدور ربع النهائي ببطولة كأس العالم قطر 2022، وعلى رأسها المغرب والبرتغال.

مباراة المغرب والبرتغال

ويرقب الجمهور العربي مباراة المغرب والبرتغال المقررة اليوم آملين في وصول أسود الأطلسي إلى الدور نصف النهائي وتحقيق إنجاز عربي كبير لم يحققه أي منتخب آخر، وخاصة مع المستويات القوية التي يقدمها المنتخب المغربي.

تفاصيل مباراة المغرب والبرتغال

وتتمتع مباراة المغرب والبرتغال بأهمية كبرى حيث تأتي المباراة في في الدور ربع النهائي من كأس العالم قطر 2022 والمقام حاليًا في الدوحة وينتهي في الـ18 من الشهر الجاري، والذي شهد مفاجآت كبيرة لعل أبرزها خروج المنخب البرازيلي المرشح الأول للبطولة.

ملعب مباراة المغرب والبرتغال

وتُلعب مباراة المغرب والبرتغال مساء اليوم السبت الموافق 10-12-2022 في الدور ربع النهائي، على ملعب "الثمامة" وسط آمال عربية بتفوق "أسود الأطلسي" الذين أطاحوا بالماتادور الإسباني في الدور الـ16 في مفاجأة من العيار الثقيل.

موعد مباراة المغرب والبرتغال في كأس العالم قطر 2022

وتنطلق مباراة المغرب والبرتغال اليوم السبت، 10-12-2022، في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة والسادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، السابعة بتوقيت الإمارات على ملعب "الثمامة".

القنوات الناقلة لمباراة المغرب والبرتغال كأس العالم قطر 2022

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورتس الرياضية مالكة حقوق البث الحصري لمباريات كأس العالم قطر 2022 في الشرق الأوسط عن نقلب مباراة المغرب والبرتغال عبر فائيتها سبورتس ماكس 1 وماكس تو إلى جانب عرض اللقاء عبر قناة الكاس أكسترا وان.

معلق مباراة المغرب والبرتغال

ويعلق على مباراة المغرب والبرتغال في الدور ربع النهائي بكأس العالم قطر 2022 خليل بلوشي عبر قناة الكأس أكسترا في حين تأتي المباراة بتعليق علي محمد علي على بين سبوترس ماكس تو، ويعلق جواد بدة على اللقاء عبر بين سبورت ماكس 1.

ظروف مباراة المغرب والبرتغال

ويعتبر المغرب أول فريق عربي يبلغ دور الثمانية في تاريخ كأس العالم، التي انطلقت نسختها الأولى عام 1930، بعدما تغلبه على إسبانيا بركلات الترجيح بثلاثة مقابل لاشيئ، في دور الـ16 للمسابقة يوم الثلاثاء الماضي، وهو الفريق الوحيد من خارج قارتي أوروبا وأمريكا الجنوبية، المتواجد في دور الثمانية بمونديال 2022، ويأمل في أن يكون أول فريق عربي وأفريقي يحجز مقعدا في الدور قبل النهائي للبطولة.