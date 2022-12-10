عاجل.. وزير الصحة يكلف الدكتور سميح عامر للعمل مستشارا للوزير في ملف السياحة الصحية

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الدكتور سميح عامر
الدكتور سميح عامر

بناء على القرارات الصادرة عن الاجتماع الذي عقد  برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس  الوزراء بتاريخ 27 نوفمبر 2022 والخاص بالسياحة الصحية، أصدر الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، قرارا وزاريا، بتكليف الدكتور سميح أحمد عبدالرحمن عامر الأستاذ المتفرغ في جراحة القلب والصدر بكلية طب قصر العيني، للعمل مستشارا للوزير في ملف السياحة الصحية.

جدير بالذكر أن الدكتور سميح، تخرج من كلية الطب جامعة القاهرة عام 1980 وحصل على الدكتوراه في جراحة القلب والصدر في جامعة آرهوس بالدنمارك عام 1984، ودكتوراه جراحة القلب والصدر من جامعة القاهرة 1987 كما عمل مستشارا طبيا للسفارة المصرية في لندن.

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