بث مباشر المغرب والبرتغال يلا شوت yalla shoot|| مشاهدة مباراة المغرب والبرتغال بث مباشر اليوم يلا شوت في كأس العالم

مشاهدة مباراة المغرب والبرتغال مباشر تنطلق مساء اليوم السبت 10-12-2022 موعد مباراة المغرب والبرتغال ضمن مباريات ربع نهائي كأس العالم 2022، والتي تستضيفها أرضية ملعب الثمامة في العاصمة القطرية الدوحة في أول مباراة ربع نهائي في تاريخ كاس العالم يتأهل لها منتخب عربي.

تشكيلة منتخب البرتغال ضد المغرب في في دور ال8 من مونديال قطر منتخب البرتغال ضد المغرب في الجولة الثامنة من كأس العالم القطري من أجل التعرف على تشكيلة اللاعبين الذين اختارهم المدرب البرتغالي فرناندو سانتوس للمشاركة في مباراة البرتغال ضد المغرب في كأس العالم 2022، حيث ستكون هذه المباراة حاسمة للمنتخب البرتغالي، ويهتم موقع مقالاتي بتقديم قائمة لاعبي المنتخب البرتغالي الذين سيشاركون في المباراة بين البرتغال والمغرب في ربع نهائي كأس العالم، وسيتحدث أيضا عن اختيار المغرب ضد البرتغال.

تشكيلة منتخب البرتغال ضد المغرب في في دور ال8 من مونديال قطر

تم تشكيل المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم في عام 1914 وأعلن انضمامه إلى الفيفا تسع سنوات después.la لعب المنتخب البرتغالي مبارياته الدولية الأولى عام 1921، وكانت هذه المباراة ضد المنتخب الإسباني، حيث خسر المنتخب البرتغالي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد. كما شارك المنتخب البرتغالي في العديد من البطولات الدولية الكبرى مثل بطولة أوروبا، التي فاز بها في عام 2016، وشارك أيضا في ثمانية إصدارات مختلفة من كأس العالم، لكنه لم يتمكن من الوصول إلى المركز الثالث إلا في كأس العالم 1966 كأفضل نتيجة لهذا المنتخب الوطني.

تشكيلة منتخب البرتغال ضد المغرب في في دور ال8 من مونديال قطر

تعرض القائمة التالية القائمة المتوقعة للاعبي المنتخب البرتغالي في مباراته أمام منتخب المغرب في ربع نهائي كأس العالم 2022:

حارس المرمى: دييجو كوستا.

لاعبي خط الدفاع: جواو كانسيلو، روبن دياز، بيبي، رافييل جيريرو.

لاعبي خط الوسط: ويليام، روبين نافاس، برونو فيرنانديز.

لاعبي خط الهجوم: جواو فيليكس، بيرناردو سيلفا، كريستيانو رونالدو.

التشكيلة المتوقعة لمنتخب المغرب

حارس المرمى: ياسين بونو

الخط الدفاعي: أشرف حكيمي، رومان سايس، نايف أكراد، ناصر مزراوي.

خط الوسط: سفيان عمرابط، سليم أملاح، عز الدين عناهي.

خط الهجوم: سفيان بوفال، يوسف النصيري، حكيم زياش.

غيابات منتخب البرتغال ضد المغرب في في دور ال8 من مونديال قطر

أبرز حالات الغياب في صفوف المنتخب البرتغالي هو غياب اللاعب نونو مينديز، حيث أصيب هذا اللاعب في مباراة أوروغواي والبرتغال خلال مباريات دور المجموعات، وهي إصابة عضلية قوية تمنعه من المشاركة في بقية مباريات كأس العالم، وموقف مينديز هو الدفاع، وبالتالي فإن غياب المدافع مينديز يمكن أن يؤثر سلبا على دفاع المنتخب البرتغالي.