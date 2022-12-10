عاجل.. تشكيل مباراة المغرب والبرتغال اليوم في كأس العالم قطر 2022

تشكيل مباراة المغرب والبرتغال، يترقب الجمهور العربي مباراة المغرب والبرتغال المرتقبة اليوم السبت الموافق العاشر من ديسمبر، ضمن مباريات رع نهائي كأس العالم قطر 2022، وسط آمال معلقة بأهل أسود الأطلس إلى الدور نصف النهائي وتحقيق إنجاز غير مسبوق للدول العربية.

ويخوض المنخب المغربي مباراة فاصلة أمام نظيره البرتغالي المدجج بالنجوم الكبار على رأسهم رونالدو، من اجل حسم بطاقة التأهل لى دور نصفف نهائي بطولة كأس العالم قطر 2022، ومواجهة الأرجنتين يوم الثلاثاء المقبل، بعدما أهل على حساب هولندا في مباراة أمس.

تشكيل مباراة المغرب والبرتغال

أولًا: تشكيل المغرب لمواجهة البرتغال في ربع نهائي كأس العالم قطر 2022

ومن المتوقع أن يبدأ وليد الركراكي المدير الفني لأسود الأطلس مباراة المغرب والبرتغال بتشكيل مكون من ياسين بونو في حراسة المرمى وأمامه رباعي الدفاع حكيمي، رومان سايس، نايف أكرد، ونصير مزراوي، وبالوسط مرابط واملاح وأوناحي، وبالهجوم سفيان بوفال، يوسف النصيري وزياش.

تشكيل البرتغال اليوم لمواجهة المغرب في كأس العالك قطر 2022

ويخوض فرناندو سانتوس مباراة المغرب والبرتغال بتشكيل مكون من كوستا في المرمى وأمامه خك الدفاع كانسيلو، روبن دياز، بيبي ورافييل جيريرو، وبالوسط ويليام، روبين نافاس، وبرونو فيرنانديز، وفي الهجوم فيليكس، بيرناردو سيلفا ورونالدو.

موعد مباراة المغرب والبرتغال في كأس العالم قطر 2022

وتنطلق مباراة المغرب والبرتغال اليوم السبت، 10-12-2022، في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة والسادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، السابعة بتوقيت الإمارات على ملعب "الثمامة".

القنوات الناقلة لمباراة المغرب والبرتغال كأس العالم قطر 2022

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورتس الرياضية مالكة حقوق البث الحصري لمباريات كأس العالم قطر 2022 في الشرق الأوسط عن نقلب مباراة المغرب والبرتغال عبر فائيتها سبورتس ماكس 1 وماكس تو إلى جانب عرض اللقاء عبر قناة الكاس أكسترا وان.

ملعب مباراة المغرب والبرتغال

وتُلعب مباراة المغرب والبرتغال مساء اليوم السبت الموافق 10-12-2022 في الدور ربع النهائي، على ملعب "الثمامة" وسط آمال عربية بتفوق "أسود الأطلسي" الذين أطاحوا بالماتادور الإسباني في الدور الـ16 في مفاجأة من العيار الثقيل.

معلق مباراة المغرب والبرتغال

ويعلق على مباراة المغرب والبرتغال في الدور ربع النهائي بكأس العالم قطر 2022 خليل بلوشي عبر قناة الكأس أكسترا في حين تأتي المباراة بتعليق علي محمد علي على بين سبوترس ماكس تو، ويعلق جواد بدة على اللقاء عبر بين سبورت ماكس 1.