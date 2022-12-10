مشاهدة مباراة المغرب والبرتغال مباشر كأس العالم قطر 2022 يلا شوت المغرب والبرتغال يلا شوت بث مباشر المغرب ضد البرتغال كوره لايف، يلا شوت المغرب والبرتغال يلا شوت بث مباشر المغرب ضد البرتغال كوره لايف خاصة المنتخب المغربي الذي يأمل في تحقيق مفاجأة أخرى بعد أن نجح في إقصاء المنتخب الإسباني في مباريات دور الثمن نهائي من كاس العالم 2022 ويأمل في مواجهة اليوم من أجل الاستمرار من أجل الوصول للكأس.

في حين أن منتخب البرتغال هو الآخر يدخل مباراة اليوم بعد أن استطاع التغلب على منتخب سويسرا بستة أهداف مقابل هدف في دور الثانية في مباراة اعتبرها البرتغاليون سهلة، وهو نفس الإحساس بأن مباراة المغرب ستكون مباراة سهلة بالنسبة لهمن ولكن من يدري هل ستكون المغرب لقمة سائغة أمام البرتغال.

العديد من مشجعي أسود الأطلس يتمنون الفوز لمنتخبهم متذكرين لقاء المغرب أمام إسبانيا في مونديال 1986 الذي اقيم في المكسيك والذي شهد فوز منتخب المغرب بثلاثة أهداف مقابل هدف (3-1).

موعد مباراة المغرب والبرتغال ضمن ربع نهائي كاس العالم 2022:

من المنتظر أن تنطلق مساء اليوم السبت 10-12-2022 صافرة حكم البداية لمباراة المغرب والبرتغال التي تقام ضمن مباريات ربع نهائي كأس العالم 2022، حيث تأتيكم في تمام الأوقات التالية:

6:00 مساءًا بتوقيت السعودية.

5:00 مساءًا بتوقيت مصر.

4:00 مساءًا بتوقيت تونس.

4:00 مساءًا بتوقيت الجزائر.

3:00 مساءًا بتوقيت المغرب.

7:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.

6:00 مساءًا بتوقيت قطر.

3:00 مساءًا بتوقيت غرينتش GMT.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب والبرتغال ضمن ربع نهائي كاس العالم 2022:

أما بخصوص القنوات الناقلة لمباراة المغرب والبرتغال فمن المنتظر أن تنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر الناقل الحصري والوحيد لمباريات كأس العالم 2022 للشرق الأوسط وشمال إفريقيا وهي قنوات بي ان سبورت الرياضية وقنوات الكأس التابعة لها والتي تضم نخبة من أهم معلقين الوطن العربي وفيما يلي نقدم لكم أهم القنوات الناقلة والمعلقين عليها:

Arryadia TNT HD هشام فرج

Alkass EXTRA One HD خليل البلوشي

beIN Sports HD 1 Max جواد بدة

beIN Sports HD 3 Max علي محمد علي

أما لمتابعة أحداث مباراة المغرب والبرتغال عبر الهواتف الذكية والتطبيقات فيكم تحميل التطبيقات التابعة لمجموعة قنوات بي ان سبورت الرياضية وهي كالتالي:

beIN Sports Connect

TOD App – beIN SPORTS

تشكيل منتخبي المغرب والبرتغال في مباراة اليوم:

تشكيل منتخب المغرب امام البرتغال كالتالي: التشكيل: 4-3-3

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: نصير مزراوي – رومان سايس – جواد الياميق – أشرف حكيمي

خط الوسط: سفيان أمرابط – سليم أملاح – عز الدين أوناحي

خط الهجوم: سفيان بوفال – يوسف النصيري – حكيم زياش

تشكيل البرتغال أمام المغرب كالتالي: التشكيل: 4-3-3