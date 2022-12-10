مشاهدة مباراة المغرب والبرتغال مباشر كأس العالم قطر 2022 يلا شوت المغرب والبرتغال يلا شوت بث مباشر المغرب ضد البرتغال كوره لايف

بوابة الفجر

مشاهدة مباراة المغرب والبرتغال مباشر كأس العالم قطر 2022 يلا شوت المغرب والبرتغال يلا شوت بث مباشر المغرب ضد البرتغال كوره لايف، يلا شوت المغرب والبرتغال يلا شوت بث مباشر المغرب ضد البرتغال كوره لايف خاصة المنتخب المغربي الذي يأمل في تحقيق مفاجأة أخرى بعد أن نجح في إقصاء المنتخب الإسباني في مباريات دور الثمن نهائي من كاس العالم 2022 ويأمل في مواجهة اليوم من أجل الاستمرار من أجل الوصول للكأس.

في حين أن منتخب البرتغال هو الآخر يدخل مباراة اليوم بعد أن استطاع التغلب على منتخب سويسرا بستة أهداف مقابل هدف في دور الثانية في مباراة اعتبرها البرتغاليون سهلة، وهو نفس الإحساس بأن مباراة المغرب ستكون مباراة سهلة بالنسبة لهمن ولكن من يدري هل ستكون المغرب لقمة سائغة أمام البرتغال.

العديد من مشجعي أسود الأطلس يتمنون الفوز لمنتخبهم متذكرين لقاء المغرب أمام إسبانيا في مونديال 1986 الذي اقيم في المكسيك والذي شهد فوز منتخب المغرب بثلاثة أهداف مقابل هدف (3-1).

موعد مباراة المغرب والبرتغال ضمن ربع نهائي كاس العالم 2022:

من المنتظر أن تنطلق مساء اليوم السبت 10-12-2022 صافرة حكم البداية لمباراة المغرب والبرتغال التي تقام ضمن مباريات ربع نهائي كأس العالم 2022، حيث تأتيكم في تمام الأوقات التالية:

6:00 مساءًا بتوقيت السعودية.
5:00 مساءًا بتوقيت مصر.
4:00 مساءًا بتوقيت تونس.
4:00 مساءًا بتوقيت الجزائر.
3:00 مساءًا بتوقيت المغرب.
7:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.
6:00 مساءًا بتوقيت قطر.
3:00 مساءًا بتوقيت غرينتش GMT.

لمشاهدة البث المباشر الآن “المغرب والبرتغال” اضغط هنا 

القنوات الناقلة لمباراة المغرب والبرتغال ضمن ربع نهائي كاس العالم 2022:

أما بخصوص القنوات الناقلة لمباراة المغرب والبرتغال فمن المنتظر أن تنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر الناقل الحصري والوحيد لمباريات كأس العالم 2022 للشرق الأوسط وشمال إفريقيا وهي قنوات بي ان سبورت الرياضية وقنوات الكأس التابعة لها والتي تضم نخبة من أهم معلقين الوطن العربي وفيما يلي نقدم لكم أهم القنوات الناقلة والمعلقين عليها:

  • Arryadia TNT HD هشام فرج
  • Alkass EXTRA One HD خليل البلوشي
  • beIN Sports HD 1 Max جواد بدة
  • beIN Sports HD 3 Max علي محمد علي

أما لمتابعة أحداث مباراة المغرب والبرتغال عبر الهواتف الذكية والتطبيقات فيكم تحميل التطبيقات التابعة لمجموعة قنوات بي ان سبورت الرياضية وهي كالتالي:

  • beIN Sports Connect
  • TOD App – beIN SPORTS

تشكيل منتخبي المغرب والبرتغال في مباراة اليوم:

تشكيل منتخب المغرب امام البرتغال كالتالي: التشكيل: 4-3-3

  • حراسة المرمى: ياسين بونو
  • خط الدفاع: نصير مزراوي – رومان سايس – جواد الياميق – أشرف حكيمي
  • خط الوسط: سفيان أمرابط – سليم أملاح – عز الدين أوناحي
  • خط الهجوم: سفيان بوفال – يوسف النصيري – حكيم زياش

تشكيل البرتغال أمام المغرب كالتالي:  التشكيل: 4-3-3

  • حراسة المرمى: ديوجو كوستا
  • خط الدفاع: رافاييل جيريرو – روبن دياش – بيبي – ديوجو دالوت
  • خط الوسط: ويليام كارفاليو – برناردو سيلفا – أوتافيو
  • خط الهجوم: جواو فيليكس – برونو فيرنانديش – جونسالو راموش
المغرب بث الاسطورة مشاهدة مباراة المغرب والبرتغال Yalla Shoot مباراة المغرب والبرتغال كيفية مشاهدة مباراة المغرب والبرتغال Yalla Shoot بين سبورت مشاهدة مباراة إنجلترا والمغرب بث بين سبورت المفتوحة مباراة المغرب والبرتغال أهداف مباراة المغرب والبرتغال المغرب أمام إنجلترا المغرب ضد إنجلترا إنجلترا ضد المغرب مباشر المغرب لايف مباراة المغرب والبرتغال مباشر انجلترا مباشر اليوم المغرب والبرتغال إنجلترا والمغرب بث مباشر المغرب والبرتغال مباشر المنتخب المغربي بث مباشر المنتخب الإنجليزي بث مباشر بث مباشر انجلترا اليوم بث مباشر المغرب والبرتغال بث مباشر مباراة المغرب والبرتغال تشكيل إنجلترا أمام المغرب كأس العالم 2022 بث مباشر ماتش المغرب والبرتغال مباراة المغرب أمام إنجلترا مباراة إنجلترا اليوم بث مباشر بث مباشر مباراة المغرب والبرتغال اليوم مباشر مباراة فرنسا اليوم مباشرة مباراة المغرب اليوم مباشرة الان مباراة المغرب بث مباشر مباراة المغرب ضد إنجلترا مباراة المغرب مباشرمباراة المغرب والبرتغال مباراة إنجلترا والمغرب بث مباشر مشاهدة المغرب والبرتغال بث مباشر مشاهدة مباراة انجلترا الان مشاهدة مباراة المغرب اليوم مباشر مشاهدة مباراة المغرب ضد إنجلترا بث مباشر مشاهدة مباراة انجلترا مباشر الان مشاهدة مباراة المغرب والبرتغال مشاهدة مباراة المغرب والبرتغال بث مباشر منتخب البرتغال منتخب المغرب مواجهات المغرب والبرتغال موعد مباراة المغرب والبرتغال

الأكثر قراءة

يلا LIVE NOW بث مباشر مباراة المغرب والبرتغال يلا شوت تويتر ON LIVE جودة عالية|| مشاهدة مباراة المغرب والبرتغال Portugal vs Morocco هدف زياش اليوم

بث مباشر مباراة المغرب والبرتغال في ربع نهائي كأس العالم قطر 2022 والتشكيل.. رابط قناة أرضية

مشاهدة مباراة المغرب والبرتغال بث مباشر في كأس العالم 2022 اليوم

هدف المغرب اليوم أمام البرتغال في كأس العالم

بث مباشر LIVE7 مباراة البرتغال والمغرب يلا شوت Maroc vs Portugal أون لاين|| رابط مشاهدة المغرب والبرتغال اليوم بي إن سبورتس beIN Sports تعليق جواد بده جودة عالية

بث مباشر الآن مشاهدة مباراة الأرجنتين ضد هولندا (0-0) في ربع نهائي كأس العالم

مشاهدة مباراة المغرب والبرتغال بث مباشر على beIN SPORTS|| بث مباشر مباراة المغرب والبرتغال MOROCCO vs PORTUGAL بث مباشر

ŇÔŴ 2nd الشوط الثاني.. بث مباشر المغرب والبرتغال يلا شوت yalla shoot|| مشاهدة مباراة المغرب والبرتغال بث مباشر اليوم يلا شوت في كأس العالم