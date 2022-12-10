نتيجة مباراة المغرب والبرتغال في كأس العالم

الفجر الرياضي
المغرب والبرتغال
المغرب والبرتغال

يقدم لكم موقع “الفجر الرياضي”، متابعة نتيجة مباراة المغرب والبرتغال، في اللقاء الذي يجمع المنتخبين، حاليًا على ملعب “الثمامة”/ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022.

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التشكيل الرسمي لمنتخب المغرب ضد البرتغال:-

 حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: جواد ياميق – رومان سايس – أشرف حكيمي – يحيى عطية الله.

خط الوسط: سفيان أمرابط – عز الدين أوناحي – سليم أملاح.

خط الهجوم: حكيم زياش – سفيان بوفال – يوسف الناصيري.

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التشكيل الرسمي لمنتخب البرتغال ضد المغرب:-

حراسة المرمى: ديوجو كوستا.

خط الدفاع: بيبي – روبن دياز – ديوجو دالوت – رافاييل جيريرو.

خط الوسط: روبن نيفيز – أوتافيو – برناردو سيلفا – برونو فرنانديز – جواو فيليكس.

خط الهجوم: جونزالو راموس.

 

يذكر أن الفائز من مباراة البرتغال والمغرب، سيواجه المُنتصر من مواجهة فرنسا وإنجلترا والتي ستُقام في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة من مساء اليوم السبت.

 

هدف المغرب الأول


 

 

 

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