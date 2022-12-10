مشاهدة مباراة فرنسا وإنجلترا في كأس العالم 2022 بقطر اليوم

يستعد منتخب إنجلترا للقاء المرتقب أمام نظيره فرنسا فى دور ربع النهائى لبطولة كـأس العالم المقامة حاليا فى قطر 2022 والتى تقام على ستاد البيت الدولى، وتنطلق المباراة فى التاسعة مساء بتوقيت القاهرة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

التشكيل المتوقع لمباراة إنجلترا ضد فرنسا في كأس العالم 2022، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة لمتابعة اللقاء اليوم السبت، ضمن منافسات دور ربع النهائي من المسابقة.

يدخل منتخب فرنسا اللقاء وهو يمتلك بين صفوفه كتيبة مدججة من النجوم أمام إنجلترا، على رأسهم النجم كيليان مبابي التي تعول عليه جماهير الديوك في قيادة بلادها للفوز على الأسود الثلاثة والعبور إلى الدور قبل النهائي، والاحتفاظ بكأس البطولة فى نسخته الثانية خاصة أن فرنسا حصلت على النسخة الماضية التى أقيمت في روسيا 2018 بالإضافة إلى عثمان ديمبيلي وأوليفيه جيرو وأنطوان جريزمان.

فيما يضم منتخب إنجلترا كوكبة من النجوم أمام فرنسا في مباراة اليوم، وهم جودي بيلينجهام وفيل فودين وهاري كين وبوكايو ساكا ورحيم سترلينج وديكلان رايس وكايل والكر.

التشكيل المتوقع لمباراة إنجلترا وفرنسا في كأس العالم 2022

تشكيل منتخب إنجلترا المتوقع لمواجهة فرنسا في مونديال 2022، كالآتي

في حراسة المرمى: جوردان بيكفورد

خط الدفاع: لوك شاو - هاري ماجواير - جون ستونز - كايل ووكر

خط الوسط: جوردان هندرسون - جود بيلينجهام - ديكلان رايس

في خط الهجوم: فيل فودين - هاري كين - بوكايو ساكا

تشكيل منتخب فرنسا المتوقع لمواجهة إنجلترا

حراسة المرمى: هوجو لوريس.

خط الدفاع: فاران، أوباميكانو، كوندى، ثيو هيرنانديز.

خط الوسط: أنطوان جريزمان، رابيو، تشوامينى.

خط الهجوم: كيليان مبابى، عثمان ديمبيلي، أوليفيه جيرو.