"إيلون ماسك" يحذر الفيدرالي الأمريكي من رفع أسعار الفائدة

حذر أغنى رجل في العالم الملياردير "إيلون ماسك"، البنك المركزي الأمريكي، من خطورة رفع معدلات الفائدة مجددًا، مستبقًا الاجتماع المقرر انعقاده.

ومن المقرر قد الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي لعام 2022 يومي 13 و14 ديسمبر الجاري.

وقال مالك تويتر، إن رفع معدلات الفائدة مجددًا من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيدفع الاقتصاد لركود حاد.

وذكر "ماسك" في تغريدة عبر "تويتر": "إذا رفع الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة مجددًا، فإن الركود سيكون كبيرًا".

ورفع الفيدرالي معدلات الفائدة 6 مرات منذ بداية العام الجاري إلى نطاق 3.75% و4% مقارنة بمستوى قرب الصفر في مارس/آذار الماضي.

وكان "ماسك" الذي يدير شركات "تسلا" و"تويتر" و"سبيس إكس" قد طالب في نهاية الشهر الماضي الاحتياطي الفيدرالي بخفض معدلات الفائدة في أقرب وقت ممكن، محذرًا من تصاعد مخاطر الركود الاقتصادي الحاد.

ومن المقرر أن يخيّب "الاحتياطي الفيدرالي" آمال "وول ستريت" بالإبقاء على أسعار الفائدة عند ذروتها طوال عام 2023، محطمًا الآمال التي أخذتها الأسواق في الحُسبان لخفض الفائدة في النصف الثاني مما يجعل الركود محتملًا للغاية.

كانت هذه توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت "بلومبرج" آراءهم قبل اتخاذ القرار، والتوقعات التي من المقرر أن تصدر عن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يوم الأربعاء المقب.

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن صانعي السياسة النقدية سيرفعون أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، بعد أربع زيادات متتالية بمقدار 75 نقطة أساس.