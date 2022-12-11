اليوم.. نظر محاكمة 73 متهما بقضية "خلية التجمع"

حوادث
المتهمين بقضية خلية
المتهمين بقضية خلية التجمع داخل قفص الاتهام

تنظر الدائرة الثالثة إرهاب، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأحد، محاكمة 73 متهما فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ "خلية التجمع".

وجاء فى أمر الإحالة فى القضية رقم 11926 لسنة 2022 جنايات التجمع الخامس والمقيدة برقم 1237 لسنة 2022 كلى القاهرة الجديدة وبرقم 627 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، إحالة 73 متهما من عناصر الجماعات الإرهابية من بينهم 47 متهمًا محبوسًا و26 متهمًا هاربًا، إلى المحاكمة العاجلة، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون.

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