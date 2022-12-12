هذه نظام التقسيط والأماكن المتاحة.. تعرف على موعد حجز شقق تطوير عواصم المحافظات

ارتفع البحث عن حجز شقق تطوير عواصم المحافظات، عقب إعلان المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، خلال اللقاء الإعلامي الدوري لقيادات صندوق التنمية الحضرية، قرب طرح المرحلة الأولى من مشروع داره، الذي يعد أول طرح ضمن المبادرة الرئاسية التي تشمل تطوير عواصم المدن والمحافظات، بإجمالي 1284 وحدة سكنية، إضافة إلى 230 قطعة أرض على مساحة 15 ألف فدان.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، فيما يلي، موعد حجز شقق تطوير عواصم المحافظات، وهي كالتالي:-

حجز شقق تطوير عواصم المحافظات

ويأتي موعد حجز شقق تطوير العاصمة، الأحد المقبل، ويستمر باب التقديم مفتوحا حتى الخميس 12 يناير.

نظام تقسيط شقق مشروع داره

ويأتي المشروع ونظم الحجز بالتعاون مع بنك التعمير والإسكان، ومن خلال الموقع الإلكتروني للبنك، حيث يمكن حجز وحدات مشروع داره عن طريق سداد مبلغ جدية الحجز، وسداد نسبة 15% من ثمن الوحدة خلال سنة على أقساط ربع سنوية، والتقسيط متاح لمدة 3 سنوات، أو 5 سنوات، وحتى 7 سنوات.

وعند استلام الوحدة السكنية يتم سداد دفعة استلام تبدأ من 10% في بعض المشروعات، أو 15% و20% وفق كل مشروع، إضافة إلى سداد وديعة الصيانة.

وسيتم طرح شقق تطوير عواصم المحافظات، في الأماكن التالية، وفقا لما قاله المهندس خالد صديق في مؤتمر صحفي: (المنوفية، والدقهلية، وقنا، وسوهاج، والمنيا، والفيوم، والسويس، وكفر الشيخ، ودمياط)، وذلك بمساحات متنوعة تتراوح من 90 إلى 127 و179 مترا، بمستويات تشطيب فاخرة تناسب احتياجات الإسكان فوق المتوسط والاستثماري.