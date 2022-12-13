اسعار الدولار في البنوك بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 بعد ارتفاعات 3 قروش

استقرت اسعار الدولار بالبنوك المحلية بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022، مع ترقب اجتماع البنك المركزي الاسبوع القادم لبحث الفائدة على الايداع والاقتراض.

اسعار الدولار بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022:

استقر اسعار الدولار بالبنوك بعد ان سجل ارتفاعات تراوحت بين 3 إلى 4 قروش أمس، حيث بلغ في متوسط تعاملات البنوك 24.59 جنيه للشراء و24.67 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك الأهلي وبنك مصر نحو 24.57 جنيه للشراء و24.62 جنيه للبيع، واستقر في بنك الاسكان والتعمير عند 24.60 جنبه للشراء و24.65 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار بالبنك العربي الافريقي 24.59 جنيه للشراء و24.66 جنيه للبيع، ووصل سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي إلى 24.61 جنيه للشراء و24.68 جنيه للبيع.

الانظار تتجه إلى قرض الصندوق:

وتتجه الانظاار حاليا نحو إتمام قرض الصندوق يوم 16 ديسمبر بقيمة متوقعة للشريحة الاولي نحو 750 مليون دولار، مع توقعات ان يتبعها انخفاض اخر في قيمة الجنيه مقابل الدولار بعد اتساع الفجوة بين سعر الصرف الرسمي وغير الرسمي.

وكانت مصر توصلت لاتفاق في 27 أكتوبر الماضي للححصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليار دولار لمدة 46 شهرا؛ وذالك لرفع قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات عقب الحرب الروسية الاوكرانية التى سببت ارتفاع في مستويات التضخم، وسحب الاجانب استثمارتهم في ادوات الدين.

ترقب أسعار الفائدة على الدولار:

وعالميا تراجع الدولار مع ترقب صدور بيانات التضخم، حيث من المتوقع ان تواصل تباطوئها، بعدما طانت سجلت اول تباطوء منذ بداية العام الشهر الماضي.

كشف مسح أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالى، أن المستهلكين يتوقعون وصول التضخم على مدى العام المقبل إلى 5.2%، وهو أدنى مستوى منذ أغسطس 2021، مقابل توقعات بتسجيل 5.9% في أكتوبر السابق له.