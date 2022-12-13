تابع لايف بث مباشر مباراة الارجنتين وكرواتيا يلا شوت Yalla Shoot | مباراة الارجنتين بث مباشر | مشاهدة مباراة الارجنتين ضد كرواتيا بث مباشر اليوم 13-12-2022 يلا شوت Messi goal now

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الفجر الرياضي
بوابة الفجر

بث مباشر مباراة الأرجنتين وكرواتيا في نصف نهائي المونديال 2022، مشاهدة مباراة الأرجنتين وكرواتيا بث مباشر في نصف نهائي المونديال، وسيواجه المنتخب الأرجنتيني نظيره الكرواتي في أول مباراة نصف النهائي. مونديال قطر 2022، في مباراة يتوقع أن تشهد منافسة كبيرة وإثارة.

يواجه منتخب كرواتيا نظيره الأرجنتيني، اليوم الثلاثاء، على استاد لوسيل، في الدور نصف النهائي من كأس العالم 2022 المقام حاليا في قطر في الفترة ما بين 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر الجاري.

واستقر المدرب الأرجنتيني، ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، على ملامح التشكيلة الأساسية التي سيبدأ بها مباراته ضد كرواتيا في نصف النهائي.

ومن المتوقع أن يأتي النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، على رأس الخط الهجومي لتشكيل منتخب التانغو الرسمي في المباراة، فيما من الممكن أن يعود أنخيل دي ماريا للتشكيلة الأساسية بعد غيابه عنها في المباراة الماضية ضد هولندا.

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تشكيل الأرجنتين المتوقع لمباراة كرواتيا:


حراسة المرمى: إيمليانو مارتينيز.

خط الدفاع: ناهويل مولينا، كريستيان روميرو، نيكولاس أوتاميندي، نيكولاس تاجليافيكو.

خط الوسط: دي ماريا، رودريجو دي بول، إنزو فيرنانديز، ماك أليستر.

خط الهجوم: ليونيل ميسي، جوليان ألفاريز.

ومن المتوقع أن يدخل منتخب كرواتيا المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: دومنيك ليفاكوفيتش.

خط الدفاع: جورانوفيتش، لوفرين، جيفادريول، سوسا.

خط الوسط: لوكا مودريتش، مارسيلو بروزوفيتش، ماتيو كوفاسيتش.

خط الهجوم: نماريو باساليتش، أندريا كراماريتش، إيفان بيرسيتش.

ومن المقرر أن يقابل الفائز من مباراة الأرجنتين وكرواتيا الفائز من مباراة المغرب ضد فرنسا، النصف النهائي الأخر، في المباراة النهائية لكأس العالم 2022 بقطر.

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