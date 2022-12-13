مشاهدة مباراة الأرجنتين وكرواتيا ياسين تي في YASIN TV بث مباشر 13-12-2022 كأس العالم 2022

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يلا شوت مباراة الارجنتين وكرواتيا بث مباشر yallashoot، تزياد البحث خلال الساعات عن مباراة نصف النهائي المنتظرة التي تجمع الارجنتين وكرواتيا، تنطلق اليوم في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة مباراة قوية تجمع المنتخبين في منافسة من اجل التاهل إلى مباراة النهائي، وتحظى المباراة باهتمام اعلامي كبير على مستوى العالم، ويمكنك ان تشاهد المباراة اليوم مجانا، تعرف على تفاصيل لقاء الليلة المنتظر.

يلا شوت مباراة الارجنتين وكرواتيا بث مباشر yallashoot

يمكنك ان تشاهد مباراة الارجنتين وكرواتيا اليوم الثلاثاء 13/12/2022 في بث مباشر من خلال موقعنا الالكتروني الفجر، قبل انطلاق المباراة بقليل يمكنك ان تشاهد البث المباشر وبجودات متعددة للهواتف واجهزة الحاسوب، وتبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مصر، والعاشرة بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة، على ان يقام اللقاء على استاد لوسيل القطري.

لمشاهدة البث المباشر الآن “الارجنتين وكرواتيا” اضغط هنا 

تشكيلة الارجنتين المتوقعة اليوم
يدخل المنتتخب الارجنتيني بالتشكيل المتوقع التالي:

حارس المرمي: مارتينيز.
خط الدفاع: مولينا – روميرو – اوتوميندي – نيكولاس تاجليافيكو.
خط الوسط: دي ماريا – رودريجو دي بول – فيرنانديز – اليستر.
خط الهجوم: الفاريز – ميسي.
تشكيلة كرواتيا المتوقعة لمباراة الارجنتين اليوم
حارس المرمى: ليفاكوفيش.
خط الدفاع: لوفرين – سوسا – جيفادريل – جرونزفيتش.
خط الوسط: لوكا – بروزفيتش- كوفاسيتش.
خط الهجوم: كامارتيش – بيرسيتش – نماريو.

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