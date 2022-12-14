اسعار البيض في السوق المصري اليوم.. تستقر بعد سلسلة من الارتفاعات

استقرت اسعار البيض بالمزرعة اليوم الاربعاء 14 ديسمبر 2022، بعد سلسلة من الارتفاعات صعدت به إلى 80 جنيه بالاسواق، لارتفاع اسعار الاعلاف في السوق المحلي وعدم توفرها.

اسعار البيض اليوم الاربعاء 14 ديسمبر 2022:

وكشف اتحاد الدواجن المصرية أن أسعار البيض سجلت استقرار بعدما شهدت الايام الماضية صعودا بقيمة 10 جنيه للطبق الواحد، لارتفاع اسعار الاعلاف وعدم توافرها بالاسواق

استقرار اسعار البيض اليوم:

سجل سعر طبق البيض الابيض نحو 75 جنيه.

سجل سعر طبق البيض الاحمر استقرار عند 80 جنيه.

سجل سعر طبق البيض الاحمر استقرار عند 80 جنيه.

استقر سعر طبق البيض البلد عند 78 جنيه.

اسباب ارتفاع اسعار البيض خلال الايام الماضية:

وارجع عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن، ارتفاع اسعار البيض في الفترة الحالية إلى زيادة اسعار الاعلاف على الرغم من افراجات المستمرة للحكومة عنها.

واشار عبد العزيز، إلى ان المستوردين يرفعون أسعار الاعلاف على الرغم من انخفاض سعرها عالميا وافرج الحكومة عنها بكميات كبيرة.

وارتفعت اسعار الاعلاف في السوق المحلي ليصل سعر طن الذرة الصفراء إلى 14500 جنيه للطن، وكسب صويا إلى 31 الف جنيه، والردة إلى 8600 جنيه.

الزراعة تفرج عن الاعلاف لاستقرار الاسعار:

نشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عدد جديد من اصداره الرابع "ارقامX الزراعة"، اشار خلاله إلى أهم الارقام الخاصة بكميات مستلزمات الاعلاف المفرج عنها بالموانئ المصرية، خلال الفترة من ١٦ اكتوبر وحتى اول ديسمبر الجاري.

ووفقا للانفوجراف بلغن اجمالي كميات الذرة وفول الصويا واضافات الأعلاف، والتي تم الافراج عنها فى الموانيء المصرية، حتى الآن نحو 960 ألف طن، وذلك بقيمة اجمالية بلغت نحو 483 مليون دولار.

فيما شملت تلك الشحنات المفرج عنها نحو 634 ألف طن من الذرة، و317 ألف طن من فول الصويا واضافات الأعلاف.

وقال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ان ذلك يأتي في إطار متابعة نتائج الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن الثروة الداجنة، حيث تستهدف هذه الافراجات توفير كميات فى الاسواق من الذرة والصويا، باعتبارها المكونات الأساسية لاعلاف الدواجن وايضا حيوانات المزرعة، لافتا إلى أن هناك متابعة مستمرة وتنسيق كامل مع البنك المركزي واتحاد الدواجن للإفراج الدوري عن الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الاعلاف من الموانئ المصرية.