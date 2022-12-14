الأرصاد تكشف توقعات حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة ودرجات الحرارة المتوقعة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، توقعات حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة ودرجات الحرارة المتوقعة، على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، وفقا للخرائط الطقسية الصادرة عن الأقمار الصناعية.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، توقعات حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة ودرجات الحرارة المتوقعة، وهي على النحو التالي:-

توقعات حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المنتظر أن تسود أجواء خريفية خلال ساعات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وطقس حار على جنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا على أغلب أنحاء الجمهورية.

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى استمرار تكون الشبورة على بعض الطرق المؤدية للقاهرة وللوجه البحري وللسواحل الشمالية ولمدن القناة ولوسط وشمال سيناء ومحافظات شمال الصعيد.

درجات الحرارة الخميس 15 ديسمبر 2022

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 14.

- الوجه البحري: العظمى 25 والصغرى 14.

- السواحل الشمالية: العظمى 24 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: العظمى 26 والصغرى 18.

- شمال الصعيد: العظمى 26 والصغرى 10.

- جنوب الصعيد: العظمى 27 والصغرى 13.

درجات الحرارة الجمعة 16 ديسمبر 2022

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 14.

- الوجه البحري: العظمى 24 والصغرى 14.

- السواحل الشمالية: العظمى 24 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: العظمى 27 والصغرى 18.

- شمال الصعيد: العظمى 26 والصغرى 09.

- جنوب الصعيد: العظمى 29 والصغرى 13.

درجات الحرارة السبت 17 سبتمبر 2022

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 14.

- الوجه البحري: العظمى 24 والصغرى 14.

- السواحل الشمالية: العظمى 24 والصغرى 15.

- جنوب سيناء: العظمى 25 والصغرى 18.

- شمال الصعيد: العظمى 26 والصغرى 10.

- جنوب الصعيد: العظمى 29 والصغرى 14.