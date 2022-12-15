تنفيذ صفقة خاصة على شركة أرامكوا السعودية

الاقتصاد
بوابة الفجر

 أعلنت اليوم البورصة السعودية   إتمام  صفقة على أسهم "أرامكو السعودية" بقيمة إجمالية بلغت 769.1 مليون ريال.

و الصفقات الخاصة هي الأوامر التي يتم تنفيذها عندما يتفق مستثمر بائع ومستثمر مشتر على تداول أوراق مالية محددة وبسعر محدد بحيث تتوافق مع ضوابط السوق المالية السعودية (تداول) والقواعد واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية ذات العلاقة.

وشملت الصفقة بيع 24 مليون سهم  بسعر 30 ريال للسهم الوحد.

ولا تؤثر الصفقات الخاصة في سعر آخر صفقة أو أعلى أو أدنى سعر للسهم، أو سعر الافتتاح أو سعر الإغلاق، أو مؤشر السوق أو مؤشرات القطاعات.

أرامكوا أرامكو السعودية صفقة خاصة على اسهم ارامكو السعودية

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