صندوق التنمية الحضرية يفتح باب الحجز على وحدات مشروع "داره".. أحد مشروعات المبادرة الرئاسية للتطوير العمراني

يبدأ في 18 ديسمبر من خلال بنك التعمير والإسكان

المهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية: مشروع "داره" يحقق أهداف المبادرة الرئاسية في الارتقاء بمستوى الخدمات السكنية بعواصم المحافظات والمدن الكبرى.

وفرنا بالتعاون مع بنك التعمير والإسكان أنظمة متنوعة للسداد والتقسيط.. والمساحات تناسب كافة الشرائح.. والتمويل العقاري "متاح" دون أي شروط.

الحجز بصورة بطاقة الرقم القومي للمتقدم..و "للقُصّر" بشهادة ميلاد "القاصر".. وللأشخاص الاعتبارية باسم الممثل القانوني أو صاحب الشركة أو المفوض للتسجيل باسمه.

حسن غانم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان: حجز الوحدات "إلكترونيا" عبر موقع البنك تيسيرًا على العملاء..والمشروع سيحقق نقلة حضرية بالمحافظات.



أعلن المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، عن فتح باب الحجز في وحدات مشروع "داره"، أحد مشروعات المبادرة الرئاسية للتطوير العمراني، اعتبارًا من يوم الأحد 18 ديسمبر الجاري وحتى يوم الخميس الموافق 12 يناير 2023، وذلك بالتعاون مع بنك التعمير والإسكان، ومن خلال الموقع الالكتروني للبنك.

وأكد "صديق"، أن ذلك يأتي في إطار جهود الدولة لتوفير وحدات سكنية مناسبة لكافة شرائح المجتمع، تتمتع بأفضل المواصفات، وبما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات السكنية في عواصم المحافظات والمدن الكبرى، تنفيذًا للمبادرة التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية للتطوير العمراني والتي حققت فيها الدولة المصرية طفرة كبرى خلال السنوات الماضية.

وقال المهندس خالد صديق: تقرر طرح المرحلة الأولى من مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى "داره" في 9 محافظات، هي: المنوفية والدقهلية وقنا وسوهاج والمنيا والفيوم والسويس وكفر الشيخ ودمياط بإجمالي 1284 وحدة، وذلك بمساحات متنوعة تتراوح من 90 إلى 127 و179 مترًا، بمستويات تشطيب فاخرة تناسب احتياجات الإسكان فوق المتوسط والاستثماري، موضحًا أن بنك التعمير والإسكان سيتولى عملية حجز الوحدات وفقًا لاتفاق التعاون الموقع بين الصندوق والبنك.

وأوضح "صديق" أنه يمكن للراغبين في حجز الوحدات السكنية، الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص ببنك التعمير والإسكان، عبر الرابط التالي www.hdb-reservation.com))، لإتمام إجراءات الحجز، والاطلاع على كراسة الشروط أو طباعتها، ومعرفة كافة التفاصيل المتعلقة بمساحات الوحدات السكنية وأسعارها وأرقام العمارات، مع إمكانية الاطلاع على فيديو يوضح خطوات الحجز بالتفصيل، وذلك دون الحاجة إلى إنشاء حساب خاص على الموقع.

وأضاف: من المقرر تلقي طلبات الحجز خلال الفترة المشار إليها، ليبدأ بعدها البنك في مراجعة الطلبات المقدمة خلال أسبوع، يبدأ من يوم الأحد الموافق 15 يناير 2023، وحتى يوم الخميس الموافق 19 يناير2023، على أن يعقبها مرحلة أخيرة لاختيار الوحدات السكنية، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 22 يناير 2023 بدءًا من الساعة العاشرة صباحًا، وحتى يوم الخميس الموافق 26 يناير 2023 بحلول الساعة الحادية عشر مساءً، مشيرًا إلى أن عملية حجز الوحدات لا تشترط ضرورة التواجد في نفس المحافظة، حيث يمكن حجز أي وحدة سكنية بالمشروع في أي محافظة.

وعن الاوراق المطلوبة لحجز الوحدات قال "صديق": يمكن الحجز فقط بصورة بطاقة الرقم القومي للمتقدم، وبالنسبة لحالات الحجز باسم "القُصّر"، فإنه يلزم تسليم شهادة ميلاد "القاصر"، وصورة بطاقة الرقم القومي لـ "الولي الطبيعي" أو "الوصي"، مع مراعاة تسليم صورة البطاقة "وجه وظهر في ورقة واحدة"، مشيرًا إلى أنه إذا كان المتقدم للحجز شخص اعتباري، فإنه سيتم التقديم باسم الممثل القانوني أو صاحب الشركة أو المفوض للتسجيل باسمه، مع تسليم صورة بطاقة الرقم القومي الخاص به، لافتًا إلى أنه يمكن للمتقدمين للحجز الاستفادة من مميزات مبادرة التمويل العقاري دون أي شروط.

وحول التيسيرات وأنظمة السداد، أكد "صديق"، أن هناك 3 أنظمة مختلفة للتقسيط على 3 أو 5 أو 7 سنوات، حيث يتم في البداية سداد مبلغ "جدية حجز"، وبعد إتمام الحجز يتم سداد ما نسبته 15% من ثمن الوحدة، ثم في خلال سنة من إتمام الحجز، فإنه يتم سداد 15% من ثمن الوحدة على أقساط ربع سنوية، مضيفًا أنه عند الاستلام سيتم سداد دفعة استلام تبدأ من 10% في بعض المشروعات، وتصل إلى 15% و20% في مشروعات أخرى، كما هو موضح بالتفصيل بكراسة الشروط الخاصة بكل مشروع، بالإضافة إلى سداد "وديعة الصيانة".

وأوضح المهندس خالد صديق أن الوحدات المطروحة تمثل 5% فقط من إجمالي المرحلة الأولى من مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى "داره"، وهي موزعة كالتالي 88 وحدة بمنطقة "أرض الراهب" بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، و60 وحدة بشارع "الجيش" بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، و360 وحدة بمنطقة "تقسيم السلام" بمدينة قنا بمحافظة قنا، و72 وحدة بشارع الجلاء بمدينة سوهاج بمحافظة سوهاج، و96 وحدة بغرب مدينة المنيا بمحافظة المنيا، و160 وحدة بمنطقة "الحواتم" بمدينة الفيوم بمحافظة الفيوم، و192 وحدة بالمنطقة الثانية بحي "عتاقة" بمدينة السويس بمحافظة السويس، و176 وحدة بمنطقة جنوب الجامعة بمدينة كفر الشيخ بمحافظة كفر الشيخ، و80 وحدة بجنوب مدينة رأس البر بمحافظة دمياط، وذلك بإجمالي 1284 وحدة سكنية داخل 28 عمارة ضمن المرحلة الأولى لمشروع "داره"، الذي يضم 230 قطعة أرض على مساحة 15 ألف فدان، ويتم تنفيذه على عدة مراحل.

وأكد "صديق"، أن جميع المشروعات تتمتع بكافة الخدمات والمرافق الأساسية والخدمية والتجارية، كما يوجد بكل المواقع السكنية فراغات عامة ومسطحات خضراء وأماكن لانتظار السيارات تمثل نحو 60% من مساحة المشروع بهدف تحقيق عوامل الخصوصية والرفاهية، بجانب تجهيز كافة عمارات المشروع بالمصاعد الكهربائية "أسانسيرات"، مع تجهيز كافة مداخل المشروع لذوي الاحتياجات الخاصة.

من جانبه، قال حسن غانم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والاسكان، إن البنك أنهى استعداداته لفتح باب الحجز ضمن مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى "داره"، والذي وصفه بأنه سيسهم في تحقيق نقلة حضرية في مستويات الإسكان بالمحافظات، لما يتمتع به من أفضل المواصفات والتشطيبات بأسعار تنافسية، مشيرًا إلى أن صندوق التنمية الحضرية، أتاح للمتقدمين عدة بدائل لتقسيط ثمن الوحدات لاختيار الأنسب من بينها، وبما يلبي احتياجات كافة الشرائح المستهدفة بالمشروع.

كما أعرب "غانم"، عن سعادته بالشراكة مع صندوق التنمية الحضرية لإتمام عملية حجز وتخصيص الوحدات، مؤكدًا أن خبرة البنك الممتدة لنحو 40 عامًا في مجال التنمية العمرانية ستساعد في تحقيق مستهدفات الصندوق لمد مظلة الإسكان المتميز إلى المدن الكبرى وعواصم المحافظات المصرية.