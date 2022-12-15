الأحد.. صندوق التنمية الحضرية يفتح باب الحجز على وحدات مشروع "داره" في 9 محافظات

ضمن المبادرة الرئاسية للتطوير العمراني

حجز الوحدات "إلكترونيا" عبر موقع بنك التعمير والاسكان.. المساحات تناسب كافة الشرائح بأنظمة تقسيط تصل إلى 7 سنوات



يبدأ يوم الأحد المقبل 18 ديسمبر الجاري، فتح باب الحجز على وحدات المرحلة الأولى من مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى "داره"، والذي يقوم بتنفيذه صندوق التنمية الحضرية، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية للتطوير العمراني.

وتشمل المرحلة الأولى من المشروع طرح 1284 وحدة سكنية في 9 محافظات، هي المنوفية والدقهلية وقنا وسوهاج والمنيا والفيوم والسويس وكفر الشيخ ودمياط، بمساحات مختلفة تتراوح ما بين 90 و127 و179 مترًا، بمستويات تشطيب فاخرة تناسب احتياجات الإسكان فوق المتوسط والاستثماري.

المهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية أكد أن عملية حجز الوحدات ستتم من خلال بنك التعمير والإسكان وفقًا لاتفاق التعاون الموقع بين الصندوق والبنك، ابتداء من يوم الأحد 18 ديسمبر الجاري وحتى يوم الخميس الموافق 12 يناير 2023، من خلال الموقع الالكتروني للبنك، عبر الرابط التالي www.hdb-reservation.com))، والذي يمكن من خلاله أن يطلع الراغبين في حجز الوحدات السكنية، إتمام إجراءات الحجز، والاطلاع على كراسة الشروط أو طباعتها، ومعرفة كافة التفاصيل المتعلقة بمساحات الوحدات السكنية وأسعارها وأرقام العمارات، مع إمكانية الاطلاع على فيديو يوضح خطوات الحجز بالتفصيل، وذلك دون الحاجة إلى إنشاء حساب خاص على الموقع.

وتتوزع الوحدات المطروحة ضمن المرحلة الأولى من مشروع "داره"، بواقع 88 وحدة بمنطقة "أرض الراهب" بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، و60 وحدة بشارع "الجيش" بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، و360 وحدة بمنطقة "تقسيم السلام" بمدينة قنا بمحافظة قنا، و72 وحدة بشارع الجلاء بمدينة سوهاج بمحافظة سوهاج، و96 وحدة بغرب مدينة المنيا بمحافظة المنيا، و160 وحدة بمنطقة "الحواتم" بمدينة الفيوم بمحافظة الفيوم، و192 وحدة بالمنطقة الثانية بحي "عتاقة" بمدينة السويس بمحافظة السويس، و176 وحدة بمنطقة جنوب الجامعة بمدينة كفر الشيخ بمحافظة كفر الشيخ، و80 وحدة

بجنوب مدينة رأس البر بمحافظة دمياط، وذلك بإجمالي 1284 وحدة سكنية داخل 28 عمارة ضمن المرحلة الأولى لمشروع "داره"، الذي يضم 230 قطعة أرض على مساحة 15 ألف فدان، ويتم تنفيذه على عدة مراحل.

وأكد المهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة الصندوق أن جميع المشروعات تتمتع بكافة الخدمات والمرافق الأساسية والخدمية والتجارية، بالإضافة للفراغات العامة والمسطحات الخضراء وأماكن انتظار السيارات تمثل نحو 60% من مساحة المشروع بهدف تحقيق عوامل الخصوصية والرفاهية، بجانب تجهيز كافة عمارات المشروع بالمصاعد الكهربائية "أسانسيرات"، مع تجهيز كافة مداخل المشروع لذوي الاحتياجات الخاصة.