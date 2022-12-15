نجم الزمالك السابق يتوقع الفائز في نهائي كأس العالم

توقع نجم الزمالك السابق، نتيجة نهائي كأس العالم بين فرنسا والأرجنتين المقرر إقامته يوم الأحد المقبل.

نجم الزمالك يتوقع نتيجة نهائي كأس العالم

وقال عبدالملك في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "منتخب فرنسا لديه لاعبين كواليتي عالي جدًا، وجريزمان يقوم بدور دفاعي وهجومي، كما أن جيرو يعتبر من نقاط القوة في تشكيلة ديشامب".

وأضاف: "كيليان مبابي لديه حلول هجومية، ولو الأرجنتين تراجع للخلف سيجد صعوبة كبيرة في ظل المرونة التي يتمتع بها لاعبو المنتخب الفرنسي".

وأكمل: "ميسي لديه حلول كثيرة، لكنه لن يستلم الكرة كثيرًا في نهائي كأس العالم، خصوصا أن منتخب فرنسا لديه لاعبين في الوسط مميزين جدا، ولو قرر المنتخب الأرجنتيني اللعب بـ3 مدافعين بالإضافة إلى الظهيرين فستكون الأمور صعبة عليهم في الاستحواذ وشن هجمات في المباراة".

وزاد: "منتخب فرنسا لا يلعب باندفاع شديد، ولديه ظهيرين ثيو هيرنانديز وكوندي يدافعان بمنتهى القوة".

وتابع: "لا أحد يستطيع التشكيك في ميسي أو رونالدو، فهم نجوم قدموا كثيرا لكرة القدم".

وختم: "فرنسا ستفوز بكأس العالم، والمغرب الأقرب لحصد المركز الثالث".