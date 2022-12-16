مشاهدة مباراة الرائد والنصر "دوري روشن" ssc في العارضة بث مباشر النصر

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يذاع النصر والرائد بث مباشر اليوم الجمعة 16 ديسمبر 2022 في الدوري السعودي لكرة القدم، وفي السطور التالية نتعرف على القنوات التي بثت مباراة الرائد والنصر في الجولة التاسعة من الدوري السعودي. دوري روشان 2022-23، وكيفية متابعة المباراة أونلاين.

يستضيف ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، النصر والرائد، بثًا مباشرًا في مدينة بريدة، مباراة الرائد والنصر، والتي تقام في الجولة التاسعة من موسم 2022-23. من دوري روشن السعودي.

مشاهدة مباراة الرائد والنصر

وقدم النصر سلسلة مميزة من النتائج في دوري روشان السعودي قبل الإيقاف، حيث احتل المركز الثاني برصيد 19 نقطة، وحقق فوزًا واسعًا على الفيحاء في الجولة الماضية، بأربعة أهداف.

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أما الرائد فقد خسر آخر ثلاث مباريات في الموسم الحالي من دوري الروشن السعودي، ليجمد رصيده عند تسع نقاط، ويتراجع إلى المركز الحادي عشر في جدول الترتيب.

موعد مباراة الرائد والنصر في الجولة التاسعة من دوري روشان السعودي 2022-23 الجمعة 16 ديسمبر 2022، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.

سيطلق صافرة البداية في السادسة مساءًا بتوقيت السعودية، الخامسة بتوقيت مصر.

تنقل قناة السعودية الرياضية ” SSC” منافسات دوري روشن السعودي، وبالطبع ستقوم بنقل مباراة الرائد والنصر على شاشتها.

رابط مباراة الرائد والنصر مجانا 

ويمكنك مشاهدة مباراة الرائد والنصر عبر الإنترنت بتقنية HD عن طريق الاشتراك في خدمة شاهد VIP.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بنحو نصف ساعة.

بشكلٍ عام لن تكون مهمة النصر سهلة أمام الرائد، ذلك الفريق الذي جمع 9 نقاط من 8 مباريات، ويأمل في أن يبتعد قدر المستطاع عن منطقة الهبوط.

في هذا التقرير من “العين الرياضية” نرصد موعد مباراة النصر والرائد، وما هي القنوات الناقلة؟ وكل ما تريد معرفته عن هذه المواجهة المرتقبة.

موعد مباراة النصر والرائد في دوري روشن السعودي
من المقرر أن تقام مباراة النصر والرائد في الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي يوم الجمعة الموافق 16 ديسمبر 2022.

المباراة التي ستقام على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة، تنطلق في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت السعودية، الخامسة مساءً بتوقيت مصر.

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