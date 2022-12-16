مشاهدة مباراة الرائد والنصر kora live.. رابط تويتر بث مباراة النصر اليوم

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

مباراة الرائد والنصر بث مباشر في دوري روشان السعودي كل الأنظار تتجه نحو استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية لمتابعة المباراة القادمة بين فريقي الرائد والنصر في دوري روشن للمحترفين السعودي.... شاهد الموضوع التالي من مطبعة الجديد.. والان إلى التفاصيل.

موعد مباراة الرائد والنصر في دوري روشان السعودي

كل الأنظار تتجه إلى ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، لمتابعة المباراة المقبلة بين فريقي الرائد والنصر، في دوري روشن للمحترفين السعودي.

استؤنفت مسابقات الروشن ليغ من جديد خلال الساعات القليلة الماضية، بعد انتهاء التوقف الأخير بسبب مونديال قطر 2022.

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ويلتقي الفريقان، مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري السعودي، في مباراة لا يمكن تقسيمها إلى قسمين.

يلعب كل فريق المباراة بدافع الفوز فقط، ويأمل النصر أن يتقدم إلى صدارة جدول الترتيب، بينما يتطلع الرائد إلى جمع 3 نقاط والارتقاء بين المنافسين الأوائل.

موعد مباراة الرائد والنصر في دوري روشن السعودي

موعد مباراة الرائد والنصر في دوري روشن السعودي هو السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

والقناة الناقلة لمباراة الرائد والنصر في دوري روشن السعودي هي SSC على الهواء مباشرة.

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