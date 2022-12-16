مشاهدة مباراة الرائد والنصر يلا لايف.. يلا شوت مباراة النصر alnasr live

يعد موعد مباراة النصر السعودي ضد نظيره المتصدر، اليوم الجمعة 16 ديسمبر، في الجولة التاسعة من الدوري السعودي لموسم 2022-2023، فرصة لاقتناص الصدارة.

موعد مباراة النصر السعودي اليوم ضد الرائد في الدوري السعودي

ويلتقي فريق النصر مع نظيره الرائد في مباراة مهمة لفرسان نجد، حيث أمامه فرصة كبيرة اليوم لانتزاع صدارة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.

ويحتل العلمي المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 19 نقطة بفارق 3 نقاط خلف متصدر الشباب برصيد 22 نقطة.

يريد النصر إحراز 3 نقاط مهمة من أجل رفع رصيده إلى 22 نقطة وهو ما يعادل الليوث، ويعمل على تسجيل أكثر من هدف من أجل الحصول على الصدارة بفارق الأهداف.

ويأتي الرائد في المركز الحادي عشر برصيد 9 نقاط، ولديه فرصة للانتقال إلى المركز التاسع إذا فاز اليوم.

يأتي موعد مباراة النصر السعودي اليوم ضد الرائد في تمام الساعة 7:00 بتوقيت أبو ظبي، 6:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 5:00 بتوقيت القاهرة على القناة الرياضية السعودية (SSC).