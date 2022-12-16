بث مباشر الآن.. الزمالك مع البنك الأهلى يلا شوت اليوم 16-12-2022

بث مباشر مباراة الزمالك والبنك الأهلي تشهد منافسات بطولة الدوري الممتاز اليوم الجمعة 12-16-2022 منافسات قوية، وسيكون جماهير الزمالك على موعد مليء بالمرح والإثارة الكروية عندما يلتقي الزمالك مع البنك الأهلي. البنك الأهلي مع المستقبل في الجولة السابعة من بطولة الدوري الممتاز.

يحل الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك ضيفًا ثقيلًا على نظيره البنك الأهلي، في المباراة التي تجمع الفريقين معًا مساء الجمعة 12-16-2022، على أرض استاد القاهرة، ضمن الجولة السابعة. بطولة الدوري الممتاز المصري.

موعد مباراة الزمالك ضد البنك الأهلي في الدوري المصري الممتاز يوم الجمعة 16-12-2022

نتائج مباريات الدورى أمس

تنطلق مباراة الزمالك والبنك الأهلي في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة - مصر، السادسة بتوقيت مكة المكرمة - السعودية، السابعة بتوقيت دبي - أبوظبي - الإمارات.

القنوات الناقلة لـ مباراة الزمالك ضد البنك الأهلي في الدوري المصري الممتاز يوم الجمعة 16-12-2022

مجموعة قنوات أون تايم سبورت هي الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز وكأس مصر، وخصصت قناة أون تايم سبورت HD لنقل مباراة البنك الأهلي ضد الزمالك على الهواء مباشرة مع تواجد استوديو تحليلي يبدأ قبل انطلاق المباراة بنحو ساعة.

ملخص وأهداف مباراة الزمالك ضد بيراميدز في الدوري المصري الممتاز

وتأمل جماهير الزمالك فى مواصلة فريقها انتصاراته المتتالية وتعويض النقاط التى فقدها فى بداية الموسم خصوصا فى ظل اكتمال صفوفة وتراجع نتائج المنافس مؤخرا وهو ما أدى إلى رحيل مديره الفنى خالد جلال وتولى حلمى طولان المسؤولية الفنية وهو ما جعله يعلن التحدى للزمالك ويؤكد أن البنك الاهلى قادر على تحقيق الفوز على الزمالك وهو ما سيسعى اليه.

وقال سبق وأن حقق الفوز مرارا على الزمالك عندما كان يقود انبي وقادر على خطف النقاط الثلاث من الزمالك رغم فارق الامكانيات والخبرة الكببيرة بين لاعبي الفريقين الا إنه يثق فى قدرات لاعبية