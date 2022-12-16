بث مباشر الزمالك والبنك الاهلي كورة بلس.. يلا شوت مباراة الزمالك

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بث مباشر الزمالك الان، يستأنف الزمالك طريقه الشاق في الدوري المصري الممتاز، بلقاء صعب من جانب مستواه وحساباته الفنية امام فريق البنك الاهلي، بحثًا عن تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط الهامة من المباراة، لإستمرار ملاحقة غريمه التقليدي الاهلي علي تقليص فارق النقاط معه واعتلاء القمة بدلًا منه، الهدف الذي يبدو بشكل ملحوظ للجميع بأنه شغل لاعبي الزمالك الشاغل ويتطلعوا لتحقيقه من اجل اسعاد جماهيرهم والتخفيف من معدل الضغط عليهم، متوقع بأن لاعبي الابيض سيلاقوا خصم قوي بحجم البنك الاهلي، الذي ستطمع لاعبيه كالمعتاد علي اظهار وتقديم انفسهم في مباراة الليلة لتحقيق الفوز لفريقهم، واعتدنا بأن مباريات الطرفين تكون قوية وصعب ان تتوقع النتيجة التي سينتهي اللقاء عليها، لنتابع اي من السيناريوهات المطروحة ستحدث، بث مباشر الزمالك والبنك الاهلي يلا كورة.

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بث مباشر الزمالك والبنك الاهلي جول العرب، الزمالك يتقدم نحو خطي ثابتة في مشواره بالدوري المحلي، حيث نجح في آخر مبارياته المؤجلة من الاسبوع الثالث في ان يقهر بيراميدز كعادته المعتادة بالفوز عليه بهدف مقابل لا شيئ، الذي سجل عن طريق الموهبة الصاعدة بقوة مصطفي شلبي مبكرًا للغاية بالدقيقة الرابعة ولم نشاهد بعدها اي اهداف، حيث ظلت مدرسة الفن والهندسة تؤمن الهدف طوال الدقائق الباقية، ولم يتمكن لاعبو بيراميدز من كسر خط دفاع الابيض وتسجيل التعادل، لتعود النتائج الجيدة للفارس الابيض، حيث في آخر مواجهتين له تحسن الوضع بشكل كبير، عندما تفوز علي ثنائي بحجم طلائع الجيش والاهرام برباعية نظيفة ثم هدف نظيف علي الترتيب، فتأكد بأنك خوضت تحديين بكل ما تحمله الكلمة من معني وخرجت من هذه المعارك بالمطلوب تحقيقه، بث مباشر الزمالك والبنك الاهلي دون تقطيع.

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مشاهدة مباراة الزمالك والبنك الاهلي يلا شوت، متوقع بأن مباراة البنك الاهلي ستكون صعبة علي لاعبي الزمالك، لان البنك الأهلي لا يعرف طريق الانتصارات في آخر اربع لقاءات له خاضها في مختلف البطولات، لذا سيكون هناك رغبة داخلية بالنسبة للاعبين علي مصالحة جماهيرهم بالفوز علي الابيض وايقاف قطار انتصاراته والخروج بالثلاث نقاط من اجل تحسين وضعهم في جدول الدوري، بجانب ان حلمي طولان هو من يتولي القيادة الفنية للبنك وهو يعرف الزمالك جيدًا، فهو تقريبًا كل موسم يواجهوا مرتين ويريد دائمًا في لقاءاته امامه بأن يفوز أو يخرج بالتعادل رغم انتمائه الكبير للابيض، لقاء سيكون صعب فنيًا والجميع اجمع علي ذالك، حيث سنكون علي موعد مع الاستمتاع بسهرة كروية محلية نأمل ان تكون علي قدر توقعاتنا، ولا نشاهد لقاء مغلق دفاعيًا من اي طرف، بث مباشر الزمالك والبنك الاهلي 365 كورة.

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مشاهدة مباراة الزمالك والبنك الاهلي بث مباشر يوتيوب، انتهت عقوبة سيف الدين الجزيري وعلي آثرها قرر جوستالفو فيريرا مدرب الزمالك ضمه لقائمة ناديه لمواجهة البنك الاهلي اليوم، ومتوقع بأن يشارك بصورة اساسية في اللقاء، المهاجم التونسي الذي كان يتواجد بقطر وبعد انتهاء مشوار منتخب بلاده تونس في كأس العالم لم ينتظم في معسكر فريقه ويشارك في المباريات كما كان متفق عليه، وظل طوال الفترة الماضية منقطع عن التدريبات والمشاركة، ليتم حل الامر وديًا بين الطرفين، حيث كان الزمالك يعاني طوال الايام الماضية لعدم وجود رأس حربة صريح واتجه للاعتماد علي الناشئين، وتعافي شيكابالا تمامًا من اصابة الكتف واصبح لا يوجد مانع طبي لمشاركته في مباراة اليوم، لنتابع بعد ساعات قليلة من الـ 11 لاعب الذي سيبدء بهم البروفيسور، ماتش الزمالك والبنك الاهلي بث مباشر live.

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بث مباشر الزمالك والبنك الاهلي كورة ستار، تقام مباراة الزمالك والبنك الاهلي بث مباشر اليوم الجمعة الموافق 16 ديسمبر، في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة، وإليكم موعد اللقاء حسب توقيت الدول العربية المختلفة، بث مباشر الزمالك كورة لايف.

5:00 بتوقيت مصر

6:00 بتوقيت السعودية

4:00 بتوقيت الجزائر

7:00 بتوقيت الامارات

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يستضيف ملعب القاهرة الدولي احداث بث مباشر الزمالك والبنك الاهلي، التي ستنطلق في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت مصر، والسادسة بتوقيت المملكة العربية السعودية، وستذاع المواجهة عبر قناة on time sport 2 hd، ويتولي مهمة التعليق المعلق الصاعد بقوة امير محروس.

يخوض الزمالك مباراة البنك الاهلي بالقوة الضاربة ومتوقع بأن يدفع فيريرا اللقاء بتشكيلة هجومية باحتة تضم كافة الأوراق الهجومية التي توجد معه، حيث عاد نبيل عماد دونجا للمشاركة مع الزمالك في مبارياته، الوافد الجديد الذي بدأ فريقه في الاستفادة من خدماته بعد تعافيه من الإصابة التي كان يعاني منها طوال الأيام الماضية، حيث بدأت الاسماء المصابة لأسباب مختلفة في العودة واحد تلو الآخر من أجل المشاركة مع الزمالك بعد تعافيهم من الإصابة.

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يغيب مصطفي شلبي لاعب الزمالك والذي كان له بفضل كبير بأن يفوز فريقه في مباراة بيراميدز الماضية ويخرج بالثلاث نقاط، وذالك لإصابته بإجهاد عضلي ليقرر فيريرا استبعاده من القائمة النهائية للزمالك بناء علي توصية من الجهاز الطبي، بينما يعود عمر جابر ومحمد اشرف روقا لقائمة الابيض بعد تعافيهم من الاصابات التي كانوا يعانوا منها.