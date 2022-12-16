بث مباشر مباراة الزمالك والبنك الأهلي كورة بلس.. كورة اون لاين الزمالك اليوم

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يخوض الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك مباراة قوية في الخامسة مساء الجمعة، عندما يحل ضيفا على نظيره، البنك الأهلي، باستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الدور السابع من الدوري المصري الممتاز. مسابقة الدوري.

وجاء الفريق الأبيض في المركز الثالث برصيد 14 نقطة بينما جاء البنك الأهلي في المركز الثاني عشر بست نقاط.

ويتطلع الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيفالدو فيريرا للفوز بمباراة اليوم ومواصلة الانتصارات لمواصلة المنافسة على لقب الدوري للحفاظ على الدرع للمرة الثالثة على التوالي.

وفي المقابل يتطلع فريق البنك الأهلي بقيادة حلمي طولان لتحقيق الفوز في لقاء اليوم من أجل التقدم خطوة بجدول الدوري والمنافسة على مركز متقدم.

غيابات الزمالك أمام البنك الأهلي في الدوري المصري

ويفتقد الفريق لخدمات كل من محمود حمدي الونش وإبراهيما نداي وعبد الله جمعة ومصطفى شلبي ومحمد عبد الشافي للإصابة.

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قائمة الزمالك لمواجهة البنك الأهلي اليوم في الدوري المصري

يخوض الزمالك اللقاء بقائمة تضم كل من، محمد عواد  ومحمد صبحي وعمر جابر ومحمد عبد الغني وحسام عبد المجيد ومصطفى الزناري وحمزة المثلوثي وأحمد فتوح ومحمد أشرف "روقا" وعمرو السيسي ونبيل عماد دونجا وإمام عاشور ويوسف إبراهيم " اوباما"  وسيد عبد الله "نيمار"  ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" وأحمد مصطفى "زيزو"  وسامسون أكينولا ويوسف أسامة نبيه ويوسف حسن وسيف الدين الجزيري.

غيابات البنك الأهلي أمام الزمالك في الدوري المصري اليوم

يفتقد البنك الأهلي خدمات حمدي علاء لاعب الوسط للإصابة ومحمود الجزار مدافع الفريق للإيقاف، ويعتمد الجهاز الفني على لاعبيه أمثال محمد أبوجبل وأمير مدحت وأحمد ياسين وأسامة إبراهيم وأحمد توفيق وإسحاق يعقوبو ومحمد فتحي ومحمود سيد وكريم بامبو ورزاق سيسيه وناصر منسي.

موعد مباراة البنك الأهلي ضد الزمالك في الدوري المصري والقناة الناقلة وملعب اللقاء

موعد مباراة البنك الأهلي ضد الزمالك في الدوري المصري

تقام مباراة البنك الأهلي ضد الزمالك في الدوري المصري، مساء اليوم الجمعة 16 ديسمبر 2022.

توقيت مباراة البنك الأهلي ضد الزمالك في الدوري المصري

تنطلق مباراة البنك الأهلي ضد الزمالك في الدوري المصري، في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

ملعب مباراة البنك الأهلي ضد الزمالك في الدوري المصري

تلعب مباراة البنك الأهلي ضد الزمالك في الدوري المصري، على ملعب "ستاد القاهرة الدولي".

القناة الناقلة لـ مباراة البنك الأهلي ضد الزمالك في الدوري المصري

تنقل مباراة البنك الأهلي ضد الزمالك في الدوري المصري، عبر موقع وتليفزيون "الفجر".

كما تنقل مباراة الزمالك عبر قناة أون تايم سبورت، وبتعليق المعلق الرياضي "بلال أحمد علام".
 

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