بث مباشر.. مباراة الزمالك والبنك الأهلي يلا شوت في الدوري المصري

يلتقي فريق الزمالك مع نظيره فريق البنك الأهلي، على استاد القاهرة، ضمن الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، مساء الجمعة 12-16-2022.

موعد مباراة الزمالك ضد الأهلي في الدوري المصري

تقام مباراة الزمالك والبنك الأهلي في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت مكة المكرمة.

واصل الزمالك بطل نسختين الأخيرة من الدوري المصري مسيرة تعافيه في الجولة الماضية بتحقيق فوز مهم على بيراميدز بهدف دون رد، ليتقدم للمركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 14 نقطة وأربع. نقاط خلف المتصدر الاهلي.

أما البنك الأهلي، فيعاني من نزيف في الجولات الأخيرة، وسيطمح لوقف هذا النزيف أمام الفارس الأبيض، والخروج بنتيجة إيجابية، ستساعده في مسيرته في البطولة هذا الموسم..