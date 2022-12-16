مشاهدة مباراة ليفربول وميلان ياسين تي في الجمعة 16 ديسمبر-بث مباشر

مشاهدة مباراة ليفربول وميلان ضمن فعاليات ومسابقات كأس دبي والتي تعتبر من أكثر البطولات الودية التي يتابعها الجمهور العربي بشغف كبير. تلك المباراة.

شاهد مباراة ليفربول وميلان

يمكن للجمهور متابعة منصة دبي الرياضية على شبكة الإنترنت، حيث تتيح المنصة البث المباشر للمباراة من أرض الحدث، حيث يمكن للمستخدم متابعة أنشطة وأحداث المباراة بالضغط على الرابط المباشر لبث المباراة مباشرة من الاستاد.

يحين موعد مشاهدة مباراة ليفربول وميلان في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءًا، يوم غد الجمعة 16 من ديسمبر 2022 م.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وميلان

قناة دبي الرياضية هي الناقل الحصري للمباراة ما بين فريقي ميلان الإيطالي وليفربول الإنجليزي، مع العلم أن القناة تقوم بالنقل المباشر الحي لكافة فعاليات وأحداث المباراة بكاميرتها من أرض الملعب.

تشكيل ليفربول

من المتوقع أن تكون تشكيلة فريق ليفربول الرسمية في المباراة كالتالي:

حراسة المرمى: كيفين كيليهير.

الدفاع: أندرو روبرتسون، جو جوميز، جويل ماتيب، جيمس ميلنر.

الوسط: ستيفان بايسيتش، تياجو ألكانتارا، هارفي إليوت.

الهجوم: فابيو كارفاليو، محمد صلاح، روبرتو فيرمينو

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تشكيل ميلان المتوقع

من المتوقع نزول الفريق إلى أرض الملعب بالتشكيل الآتي:

في منطقة حراسة المرمى يقف: تشيزنى.

في منطقة خط الدفاع يقف: بونوتشى، وبريمر، مع دانيلو، وأليكس ساندرو.

في منطقة خط الوسط: يقف لوكاتيلى، وكوادرادو، ورابيو، فيليب كوستيتش.

خط الهجوم: دوشان فلاهوفيتش