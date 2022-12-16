البورصة تواصل الصعود.. والمؤشر الرئيسي فوق 15 ألف نقطة

واصلت البورصة المصرية مسيرة الصعود، حيث شهد الأسبوع تسجيل المؤشر الرئيسي أعلى مستوى منذ سبتمبر 2018.

ووفقا للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، صعد المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة 2.04% ليغلق عند مستوى 15141.55 نقطة.

وزاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 4.97% ليغلق عند 2864.04 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" صعودًا بنحو 4.84% ليغلق عند مستوى 4214.35 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" صعودًا بنحو 2.62% ليغلق عند مستوى 18178.10 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.84% ليغلق عند مستوى 3629.11 نقطة.



وبنهاية تعاملات الأربعاء سجل المؤشر الرئيسي أعلى مستوى منذ سبتمبر 2018، بدعم مشتريات محلية وسط زخم من السيولة التي تقترب من 4 مليارات جنيه.

وزادت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة بنحو 22.2 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع لتغلق عند مستوى 973.5 مليار جنيه، بنسبة نمو 2.3%.

وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي بنحو 1.7 % مسجلا 643.8 مليار جنيه وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 4.4 % إلى 179.7 مليار جنيه.

وعلى صعيد القطاعات، تصدرت مؤشرات المنسوجات والسلع المعمرة بصعود بلغ 14.3%، أعقبه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 12.9%، يليه قطاعي العقارات، ومواد البناء بنسبة 6.3%، 6.1%، على التوالي، وصعدت قطاعات الأغذية والمشروبات والتبغ، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 4.6%، 4.4%، 4%، على التوالي.



وقفز قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 3.9%، وزادت قطاعات البنوك، والرعاية الصحية والأدوية، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 2.8%، 2.6%، 2.1%، على التوالي، ثم قطاعي الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، وخدمات النقل والشحن بنسبة 1.9%، 1.3%، على التوالي، وأخيرًا قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.7%، فيما تراجع قطاعي الورق ومواد التعبئة والتغليف، والتجارة والموزعون بنسبة 4.2%، 1.6%، على التوالي.



وعلى صعيد حركة فئات المستثمرين، استحوذ المصريون على 80.7% من إجمالي التعاملات وسيطر الأجانب على نسبة 8.5%، والعرب على 10.8%، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وسجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية بقيمة 1.3 مليار جنيه، وسجل العرب صافي بيع بقيمة 60.6 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.



ومثلت تعاملات المصريين 77.1% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 14.4%، وسجل العرب 8.4%، وسجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية منذ بداية العام بقيمة 24.5 مليار جنيه، فيما استمر العرب بتسجيل صافي شراء بنحو 2.5 مليار جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.