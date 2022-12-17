مشاهدة مباراة المغرب وكرواتيا السبت 17-12-2022 في كأس العالم 2022

مشاهدة مباراة المغرب وكرواتيا يستضيف ملعب خليفة الدولي مباراة مهمة بين منتخبي المغرب وكرواتيا، مساء السبت 17 ديسمبر، ضمن فعاليات تحديد المركز الثالث في مونديال قطر 2022.

وخسر المغرب 2-0 من فرنسا في نصف النهاية ليخرج من البطولة، فيما خسرت كرواتيا 3-0 أمام الأرجنتين في نصف نهائي المونديال.

ويستعد المنتخب المغربي لهذه المباراة بقوة وتركيز كبيرين، حيث يأمل أن يفوز اليوم في محاولة لتحقيق المركز الثالث في العالم في مونديال هذه لتحقيق إنجاز تاريخي لنفسه وللعرب.

بينما تسعى كرواتيا كعادتها لتحقيق النصر في هذه المعركة بانتزاع المركز الثالث، لكن هذا يتطلب تركيزًا كبيرًا أمام الخصم لتحقيق ما تريده.

حكم مباراة المغرب وكرواتيا

سيكون حكم مباراة كرواتيا والمغرب عبد الرحمن الجاسم من قطر.

ملعب مباراة المغرب ضد كرواتيا

ستلعب كرواتيا ضد المغرب على استاد خليفة الدولي في منطقة الريان على بعد 11 كيلومترًا غرب وسط مدينة الدوحة.

من الممكن ان تهيمن كرواتيا على الكرة بفضل ثلاثي خط الوسط الفني المكون من لوكا مودريتش وماتيو كوفاسيتش ومارسيلو بروزوفيتش.

سيكون المغرب راضيا عن التنازل عن الاستحواذ قبل الانطلاق بسرعة، حيث من المحتمل أن تتركز العديد من هجماتهم على الجانب الأيمن حيث يلعب حكيم زياش وأشرف حكيمي.

موعد مباراة كرواتيا ضد المغرب

المباراة المغرب × كرواتيا

المسابقة كأس العالم قطر 2022

الموعد السبت 17 ديسمبر، الساعة 6:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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الملعب استاد خليفة الدولي