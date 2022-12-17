الأن nôw lîve ¹st.. بث مباشر المغرب وكرواتيا يلا شوت Yalla kora || مشاهدة مباراة المغرب وكرواتيا بث مباشر اليوم يلا شوت في بطولة كأس العالم قطر 2022

كان الكثيرون يأملون في مشاهدة مباراة المغرب وكرواتيا الحية اليوم، والتي تحدد المركزين الثالث والرابع في المونديال، في مباراة اليوم السبت 12-17-2022، يفتح استاد خليفة الدولي أبوابه لاستضافة المغرب المواجهة مع كرواتيا، البث المباشر اليوم هو مواجهة تاريخية يتطلع إليها الشعب العربي. ولم يخسر المنتخب الوطني أي مباراة في بطولة المونديال، باستثناء مباراة نصف النهائي أمام فرنسا، بنتيجة 2-0 التي شهدت تقدم الفرنسيين روسترز إلى نهائي الأحد المقبل أمام تانجو.

رغم أن الجميع أحرار في مواجهة المغرب وكرواتيا اليوم، الأمر الذي قد يمثل نهاية تاريخية للمنتخب المغربي، ليصبح أول فريق عربي وأفريقي يفوز بميدالية برونزية في المونديال، إلا أن البث المباشر اليوم للمغرب والمواجهات بين كرواتيا ليست بالمركز الأول في مونديال لكن تعادلا الفريقين في دور المجموعات، مما أدى إلى تأهل الفريقين من المجموعة، والمنتخب المغربي الأول، والمنتخب الكرواتي في المركز الثاني.

في المواجهة السابقة للمغرب، كان هناك ما لا يقل عن 50 ألف متفرج، مما يدل على أن مباراة المغرب وكرواتيا ذات أهمية تاريخية. البث المباشر اليوم من مدرجات استاد خليفة الدولي. يغيب مدافع سلتيك يوسيب ديورانوفيتش 70 دقيقة أمام المغرب. الأرجنتين تخسر نصف النهائي بسبب إصابة في ربلة الساق

بينما تقدم مباراة اليوم فرصة لمنح بعض الخيارات البديلة لكرواتيا، التي تخشى الخسارة، من المتوقع أن تحتل قوة أخرى المركز الثالث في كأس العالم للمرة الثانية، للمرة الأولى في عام 1998. لوكا مودريتش، الذي كان من الممكن أن يلعب في من المؤكد أن مباراته الأخيرة في كأس العالم ستحقق ماتيو كوفاسيتش في خط الوسط، على الرغم من أن مارسيلو بروزوفيتش كان في المباراة ضد الأرجنتين. ومن المقرر أن تجري مباراة الأرجنتين وفرنسا الأحد المقبل، على الهواء مباشرة بين المغرب وكرواتيا في يلا شوت.

مشاهدة مباراة المغرب وكرواتيا بث مباشر كورة 365، وفي غضون ذلك، دمرت الإصابات المغرب حيث تم التأكد من غياب كل من رومان سايس ونصير مزراوي في وقت مبكر من خسارة نصف النهائي أمام فرنسا بعد تعرضهما لمخاطر عقب الإصابات وأكد المدرب وليد الركراكي أنه ستكون هناك تغييرات، مع إصابة نايف أجورد بخدش في وقت متأخر من تشكيلة دور الأربعة إلى المرض بعد ذلك. يتعافى من الاصابة، وقال الركراكي لدينا الكثير من اللاعبين المصابين، ونحن في آخر أرجاءنا”. “نريد الفوز ولكني أريد أيضًا السماح للاعبين الذين لم يلعبوا بالخروج إلى هناك وإظهار ما يمكنهم فعله. سنحاول الفوز لكن لدي الكثير من اللاعبين الذين يحتاجون إلى التعافي، تم إعلان عن إصابة العديد من لاعبي فرنسا بالإصابة بمرض الإبل حيث من المؤكد أنه تم إصابة بعض لاعبي المغرب بنفس المرض في مواجهتهم بنصف النهائي ولاكن لم يتم إعلان أي حالات حتي الأن من جانب اتحاد الكرة المغربي، بث مباشر المغرب وكرواتيا يلا شوت.

مشاهدة مباراة المغرب وكرواتيا بث مباشر يلا شوت بث مباشر مباراة المغرب وكرواتيا الأن، قبل بداية مباراة اليوم بين المغرب وكرواتيا بث مباشر دعونا نلقي نظرة على تاريخ مواجهات المنتخبين حيث تواجه المنتخبين مرتين، ونجح المنتخب الكرواتي في الفوز مرة وحيدة، تعادل المغرب وكرواتيا مرة وحدة أيضًا، الفوز الوحيد لـ كرواتيا جاء بركلات الجزاء بعد انتهاء الوقت الأصلي 2-2، آخر مواجهة بين المغرب وكرواتيا، كانت بدور المجموعات وانتهت 0-0، المنتخب الخاسر من مواجهة المغرب وكرواتيا بث مباشر يغادر قطر رسميًا بينما من يفوز في المباراة يحضر مباراة النهائي بين الأرجنتين وفرنسا الأحد المقبل لتسلم ميداليات البرونزية حيث نتمني جميعا أن ينول المنتخب المغربي تلك الشرف، بث مباشر المغرب وكرواتيا يلا شوت.

مباراة المغرب وكرواتيا بث مباشر يلا شوت بث مباشر مباراة المغرب وكرواتيا يلا شوت، من المتوقع أن يبدأ المدير الفني للمنتخب الكرواتي بتشكيل مكون من الآتي: حراسة المرمى: ليفاكوفيتش، خط الدفاع: سوسا، جفارديول، لوفرين، يورانوفيتش، خط الوسط: كوفاسيتش، بروزوفيتش، لوكا مودريتش، خط الهجوم: بيرسيتش، بيتكوفيتش، كراماريتش، بينما من المتوقع أن يبدأ المدير الفني للمنتخب المغربي بتشكيل مكون من الآتي: حراسة المرمي: ياسين بونو، خط الدفاع: نصير مزاوري – جواد الياميق – أشرف داري – أشرف حكيمي، خط الوسط: أوناحي – سفيان أمرابط – عبدالصمد الزلزولي، خط الهجوم: حكيم زياش – يوسف النصيري – سفيان بوفال، بث مباشر مباراة المغرب وكرواتيا يلا شوت لايف.

كرواتيا Vs المغرب.

البطولة: كأس العالم 2022 (المركز الثالث).

القنوات الناقلة: beIN Max 1.

الملعب: 499 (أرضية ).

المعلق: غير مدرج.



موعد المباراة:

6:00 مساءًا بتوقيت السعودية.

5:00 مساءًا بتوقيت مصر.

6:00 مساءًا بتوقيت فلسطين.

6:00 مساءًا بتوقيت الأردن.

6:00 مساءًا بتوقيت سوريا.

6:00 مساءًا بتوقيت لبنان.

6:00 مساءًا بتوقيت العراق.

5:00 مساءًا بتوقيت السودان.

6:00 مساءًا بتوقيت اليمن.

5:00 مساءًا بتوقيت ليبيا.

4:00 مساءًا بتوقيت تونس.

4:00 مساءًا بتوقيت الجزائر.

3:00 مساءًا بتوقيت المغرب.

7:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.

6:00 مساءًا بتوقيت البحرين.

7:00 مساءًا بتوقيت سلطنة عُمان.

6:00 مساءًا بتوقيت الكويت.

6:00 مساءًا بتوقيت قطر.

3:00 مساءًا بتوقيت موريتانيا.