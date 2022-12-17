مشاهدة مباراة المغرب وكرواتيا بث مباشر في كأس العالم 2022 اليوم

بث مباشر مباراة المغرب وكرواتيا في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع لكأس العالم قطر 2022، والمقامة على ستاد خليفة الدولي، في تمام الساعة 17:00 بتوقيت القاهرة، 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، 15:00 بتوقيت جرينتش.

مشاهدة مباراة المغرب وكرواتيا في كأس العالم 2022 بث مباشر

تستكمل اليوم فعاليات منافسات بطولة كأس العالم 2022 بمبارة نارية تجمع منتخب المغرب بمنتخب كرواتيا في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع لكأس العالم قطر 2022.

حقق منتخب المغرب المستحيل باحتلاله صدارة المجموعة السادسة ليواجه في دور الستة عشر منتخب إسبانيا المرشح لنيل لقب البطولة واستطاع أن يقصيه بركلات الترجيح.

بينما واجه في ربع النهائي منتخب البرتغال بقيادة كريستيانو رونالدو وتغلب عليه بنتيجة 1-0، ثم اصطدم ببطل العالم المنتخب الفرنسي في نصف النهائي ليخسر أول مباراة له في المونديال بنتيجة 2-0.

على الجانب الآخر قد جاء منتخب كرواتيا في المركز الثاني في نفس المجموعة برصيد 5 نقاط ليواجه في دور الستة عشر منتخب اليابان الذي تغلب عليه بركلات الترجيح ثم اصطدم براقصي السامبا في دور ربع النهائي لكنه استطاع أن ينتصر عليه بنفس الطريقة.

ليوقف المنتخب الأرجنتيني قطار المنتخب الكرواتي في نصف نهائي كأس العالم 2022 بهزيمة كبيرة استقرت عند 3-0 بقيادة نجم باريس سان جيرمان ليونيل ميسي.

ومن المقرر أن تذاع مباراة المغرب وكرواتيا على قناة بي إن سبورت ماكس الأولى المشفرة beIN Sports HD 1 Max بصوت المعلق جواد بدة وعلى قناة beIN Sports HD 2 Max بتعليق المعلق عامر الخوذيري.

كما أعلنت قنوات الكأس الرياضية عن نقل المباراة على قناة الكأس إكسترا الأولى المشفرة Alkass EXTRA One HD بتعليق أحمد الطيب وعلى قناة الكأس إكسترا الثانية المشفرة Alkass EXTRA TWO HD بصوت المعلق سمير المعيرفي.

بث مباشر مباراة المغرب وكرواتيا في كأس العالم 2022

ويقدم موقع الأسبوع بث مباشر لمباراة المغرب وكرواتيا في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع لكأس العالم قطر 2022، والمقامة على ستاد خليفة الدولي، في تمام الساعة 17:00 بتوقيت القاهرة، 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، 15:00 بتوقيت جرينتش.