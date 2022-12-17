مشاهدة مباراة المغرب ضد كرواتيا بث مباشر يلا شوت لايف

طريق شاق قطعه المغرب حتى المباراة الأخيرة في كأس العالم 2022، والآن عليه أن يخوض اللقاء من أجل تحقيق إنجاز تاريخي غير مسبوق في تاريخ العرب وإفريقيا.

تشكيلة المغرب وكرواتيا في كأس العالم 2022 وموعدها والقنوات الناقلة، إذ يواجه المنتخب المغربي منتخب كرواتيا لتحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم، بعد أن تلقَّى كُل منهما هزيمة خلال مباريات نصف نهائيات كأس العالم 2022م.

موعد مباراة تحديد المركز الثالث لكأس العالم 2022 بين المغرب وكرواتيا يوم السبت 17 ديسمبر 2022 على استاد خليفة الدولي، على أن تقام المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرا.

الساعة 6 مساءً بتوقيت قطر والسعودية. القناة التي ستبث مباراة المغرب وكرواتيا في مباراة تحديد المركز الثالث لكأس العالم 2022 سيتم بث مباريات كأس العالم 2022 فقط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر شبكة قنوات beIN Sports الرياضية، وبالطبع سيتم بث مباراة المغرب وكرواتيا على شاشاتها.

مشاهدة مباراة المغرب وكرواتيا مباشر

أعنلت قناة بى إن سبورتس أنها ستنقل مباراة المغرب ضد كرواتيا لتحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس العالم 2022 على قناتها المفتوحة، كما ستنقل قناة الكأس القطرية المباراة، بالإضافة إلى القناة الوظنية المغربية الأرضية، وتقدم قناة بى إن سبورتس خدمة خبرية مستمرة لتغطية مبارة المغرب ضد كرواتيا

تقام مباراة المغرب وكرواتيا للمنافسة على تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم، في تمام الخامسة مساءً، وتنقل المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس.

ومن المقرر أن تذاع مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم بين كرواتيا ضد المغرب على قنوات beIN Sports HD، وAlkass One HD.