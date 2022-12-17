مشاهدة مباراة المغرب وكرواتيا لتحديد المركز الثالث والرابع بكأس العالم

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

تقام اليوم  مباراة المغرب وكرواتيا بث مباشر لتحديد المركز الثالث والرابع لكأس العالم قطر 2022، والمقامة على ستاد خليفة الدولي، في تمام الساعة 17:00 بتوقيت القاهرة، 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، 15:00 بتوقيت جرينتش حقق منتخب المغرب قبل مباراة كرواتيا اليوم بث مباشر  إنجاز تاريخي  باحتلاله صدارة المجموعة السادسة ليواجه في دور الستة عشر منتخب إسبانيا المرشح لنيل لقب البطولة واستطاع أن يقصيه بركلات الترجيح.

بينما واجه في ربع النهائي منتخب البرتغال بقيادة كريستيانو رونالدو وتغلب عليه بنتيجة 1-0، ثم اصطدم ببطل العالم المنتخب الفرنسي في نصف النهائي ليخسر أول مباراة له في المونديال بنتيجة 2-0.

لمشاهدة مباراة المغرب وكرواتيا بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة المغرب وكرواتيا بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة المغرب وكرواتيا بث مباشر ( اضغط هنا )

على الجانب الآخر قد جاء منتخب كرواتيا قبل مباراة اليوم ضد المغرب بث مباشر في المركز الثاني في نفس المجموعة برصيد 5 نقاط ليواجه في دور الستة عشر منتخب اليابان الذي تغلب عليه بركلات الترجيح ثم اصطدم براقصي السامبا في دور ربع النهائي لكنه استطاع أن ينتصر عليه بنفس الطريقة.

ليوقف المنتخب الأرجنتيني قطار المنتخب الكرواتي في نصف نهائي كأس العالم 2022 بهزيمة كبيرة استقرت عند 3-0 بقيادة نجم باريس سان جيرمان ليونيل ميسي.

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