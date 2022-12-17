عاجل| "البنوك أجازة".. آخر تطورات أسعار الدينار الكويتي فى مصر

يشهد سعر الدينا الكويتي فى مصر، خلال الفترة الأخيرة ارتفاعات غير مسبقة مقابل الجنيه المصري، وتواصل البنوك العطلة الاسبوعية لليوم الثاني السبت 17 ديسمبر 2022، على أن تعاود العمل غدًا، لذا سجلت العملة الكويتية استقرارًا ملحوظًا، محتفظة بمستويات الخميس الماضي، متوسط سعر صرف العملة الكويتية أمام العملة المصرية في البنك المركزي المصري إلى 80.36 جنيه للشراء، 80.63 للبيع، وتقدم جريدة المال في التقرير التالي رصدًا لما تنشره مواقع بعض البنوك العاملة في مصر حول حركة صرف النقد الأجنبي.

أسعار الدينار الكويتي فى مصر

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الكويت الوطني



سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني: 75.87 جنيه للشراء، 80.92 للبيع.



سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر



سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر: 80.28 جنيه للشراء، 80.71 للبيع.

سعر العملة الكويتية في مصرف أبوظبي الإسلامي



سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي: 78.38 جنيه للشراء، 80.71 للبيع.

سعر العملة الكويتية في البنك الأهلي القطري



سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي القطري: 76.66 جنيه للشراء، 80.71

للبيع.



سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي



سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي الكويتي: 78.15 جنيه للشراء، 80.71 للبيع.



سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية



سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك التنمية الصناعية: 76.93 جنيه للشراء، 80.71 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك كريدي أجريكول مصر



سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول مصر: 76.22 جنيه للشراء، 82.25 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي



سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي: 77.74 جنيه للشراء، 80.71 للبيع.



سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد



سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد: 74.60 جنيه للشراء، 80.71 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري



سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه المصري: 77.62 جنيه للشراء، 80.52 للبيع.



سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية



سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري: 76.39 جنيه للشراء، 80.68 للبيع.

سعر العملة الكويتية في البنك المصري الخليجي



سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المصري الخليجي: 76.53 جنيه للشراء، 80.79 للبيع.