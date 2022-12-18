بث مباشر مباراة الأرجنتين وفرنسا ضمن نهائي كأس العالم 2022

تنطلق مساء اليوم الأحد، 18 ديسمبر 2022، مباراة مود بين الأرجنتين وفرنسا، والتي ستنتهي في المباريات النهائية لكأس العالم 2022، ضمن المنافسة على لقب بطولة العالم التي ستستضيف. بجوار ملعب لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة.

مواجهة حماسية طال انتظارها في آخر المباريات المثيرة لكأس العالم 2022 والتي شهدت تألق العديد من الفرق، وحقق العديد من هذه الفرق نتائج مميزة وقوية، وكل من المنتخبين يأمل في الفوز وتحقيق اللقب الثالث. في تاريخها، حيث فاز كل فريق بالفعل

موعد مباراة الأرجنتين وفرنسا ضمن نهائي كأس العالم 2022:

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة حكم البداية لمباراة الأرجنتين وفرنسا التي تقام ضمن نهائي كاس العالم 2022، وتستضيفها ارضية ملعب لوسيل، حيث تأتيكم المباراة في تمام الأوقات التالية:

6:00 مساءًا بتوقيت السعودية.

5:00 مساءًا بتوقيت مصر.

5:00 مساءًا بتوقيت ليبيا.

4:00 مساءًا بتوقيت تونس.

4:00 مساءًا بتوقيت الجزائر.

3:00 مساءًا بتوقيت المغرب.

7:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.

6:00 مساءًا بتوقيت الكويت.

6:00 مساءًا بتوقيت قطر.

3:00 مساءًا بتوقيت غرينتش GMT.

القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وفرنسا ضمن نهائي كاس العالم 2022:

أما بخصوص القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وفرنسا فمن المنتظر أن تنقل المباراة على الهخواء مباشرة عبر الناقل الحصري والوحيد لمباريات كأس العالم للشرق الأوسط وشمال إفريقيا على الهواء مباشرة هي مجموعة قنوات بي ان سبورت الرياضية وقنوات الكأس التابعة لها، والقنوات التابعة لها:

Arryadia TNT HD ويعلق عليها خليل فايد

Alkass Four HD ويعلق عليها خالد الحدي

Alkass EXTRA One HD ويعلق عليها خليل البلوشي

beIN Sports HD 1 Max ويعلق عليها عصام الشوالي

